Wall Street en net repli, la guerre en Iran et la "tech" pèsent

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini mercredi en repli de plus de 1%, plombée par des pertes supplémentaires du secteur des semiconducteurs et par l'incertitude provoquée par le regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, dont le cessez-le-feu a de nouveau été fragilisé par des attaques.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,87%, ou 953,33 points, à 49.918,78 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 119,66 points, soit 1,62%, à 7.266,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 509,32 points (1,98%) à 25.169,50 points.

Alors que l'armée américaine a lancé mardi en fin de soirée une série de frappes contre l'Iran, auxquelles Téhéran a répliqué en visant des bases régionales des Etats-Unis, le président américain Donald Trump a prévenu mercredi que Washington allait à nouveau attaquer "très durement" l'Iran.

L'indice de volatilité de CBOE .VIX , considéré comme le niveau de peur à Wall Street, a de nouveau grimpé, après avoir atteint mardi un pic de plus de deux mois.

En parallèle aux inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient, les investisseurs se préoccupent des niveaux de valorisation élevés dans les technologies.

Le secteur des semiconducteurs a décliné, dans le sillage des pertes de Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , et pesé plus largement sur le S&P-500.

A noter, Super Micro Computer SMCI.O a plongé de 28% après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars pour financer l'achat de composants destinés à répondre à la demande accrue liée à l'intelligence artificielle (IA).

Les technologies .SPRLCT ont chuté de 11% par rapport à leur record de clôture au début du mois, confirmant une correction.

D'après Tom Hainlin, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis dans le Minnesota, les investisseurs ont cherché à effectuer des prises de bénéfices dans la tech et anticipent également "sur des taux d'intérêt plus élevés" à la suite des dernières données économiques.

La guerre et l'inflation les préoccupent, a-t-il dit, ajoutant penser que le conflit avec l'Iran pourrait se prolonger dans l'été.

Il est attendu que la Réserve fédérale (Fed) ne modifie pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion ce mois-ci. Les investisseurs misent sur une baisse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)