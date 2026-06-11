Mondial-2026: Infantino balaye les critiques à la veille du match d'ouverture

Le président de la Fifa Gianni Infantino en conférence de presse, le 1er juin 2026 à Dallas (Texas) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sam Hodde )

Arbitre somalien refoulé des Etats-Unis, polémique sur les prix des billets... Le patron de la Fifa Gianni Infantino a balayé les critiques mercredi à la veille du début du Mondial-2026, pendant que l'équipe de France prenait ses quartiers à Boston.

. Infantino combatif face aux médias...

Rarement la préparation d'un Mondial aura à ce point été perturbée par l'extrasportif, entre les tensions internationales et l'impact de la politique du président Donald Trump, notamment en matière migratoire.

Et c'est peu dire que Gianni Infantino était attendu au tournant lors de sa conférence de presse, qui a duré un peu plus d'une heure au stade Aztèque, où débutera jeudi la Coupe du monde, avec un match Mexique-Afrique du Sud précédé d'une cérémonie en musique.

Le président de la Fifa a notamment jugé "malheureux" que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan ait été refoulé par les autorités américaines à son arrivée à l'aéroport de Miami (Floride) alors même qu'il avait un visa. "Nous ne contrôlons pas tout", a-t-il répété plusieurs fois, concédant son impuissance face à la politique américaine.

A un journaliste britannique qui l'interrogeait sur le fait que 15 membres de la délégation iranienne n'aient pas obtenu de visa pour les Etats-Unis, il a répondu par une question: "En 2035, le Mondial féminin sera au Royaume-Uni. Trouveriez-vous normal que la Fifa dise au gouvernement britannique qui il doit laisser entrer dans son pays?"

... avec une pensée pour Christophe Gleizes

Avant toute autre considération, Gianni Infantino a tenu à faire part de son soutien à Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie.

"Il y a une chaise vide, c'est celle de Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde", a-t-il déclaré. "J'ai invité ses parents pour le match France-Sénégal mais j'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu'il pourra même nous rejoindre pendant le Mondial."

Peu auparavant, l'ONG Reporters sans frontières (RSF) avait annoncé que le journaliste de 37 ans avait été accrédité par la Fifa pour l'évènement.

. "Victoire à Omar ! Victoire à la Somalie !"

Quelques jours après son refoulement par les autorités américaines, Omar Artan, désigné meilleur arbitre africain l'an dernier, a été accueilli en héros mercredi à son retour à Mogadiscio.

Car les difficultés rencontrées par M. Artan ont suscité l'indignation en Somalie, qui pensait pour la première fois envoyer un de ses arbitres à la Coupe du monde. Et au-delà, son cas est devenu le symbole du durcissement de la politique migratoire des Etats-Unis, censés accueillir la planète entière lors de la plus grande compétition de football au monde.

"Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030, a affirmé l'arbitre.

La Somalie, dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l'administration Trump, a affirmé que l'arbitre disposait d'un visa en règle. Réponse du département américain d'Etat, interrogé par l'AFP: il était "lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes".

. Réplique aux critiques sur les prix

La politique tarifaire de la Fifa pour le Mondial a suscité de nombreuses critiques pour ses prix jugés exorbitants.

En marge du tirage au sort du Mondial-2026, le président de la Fifa Gianni Infantino avait attribué le "Prix Fifa de la Paix" au présidént des Etats-Unis Donald Trump, le 5 décembre 2025 à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

"Notre prix d'entrée, qui est de 60 dollars, est le plus bas des prix pour n'importe quel sport américain en phase de play-offs", a répliqué le patron de la Fifa, rendant les sites de revente responsables de l'envolée des prix.

Gianni Infantino, souvent moqué pour sa grande proximité avec le président américain, a également salué "l'engagement et l'implication" de Donald Trump, sans qui, a-t-il assuré, il aurait été "impossible d'organiser une Coupe du monde aux Etats-Unis".

. Les Bleus arrivent, le Mexique est prêt

Finaliste malheureuse il y a quatre ans au Qatar, l'équipe de France est arrivée dans l'après-midi à Boston, six jours avant son entrée en lice face au Sénégal.

A la veille de l'ouverture de la compétition, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a affirmé elle que tout était "sous contrôle" dans un contexte de manifestations d'enseignants.

S'il est cependant une chose que les organisateurs ne maîtrisent pas, c'est la météo qui pourrait jouer les trouble-fête pendant le tournoi. Mercredi, l'ultime match de préparation de l’Angleterre contre le Costa Rica a été retardé d'une heure en raison d'un violent orage qui s’est abattu sur Orlando (Floride).