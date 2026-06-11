Les dépenses d'Oracle en matière d'IA pour 2026 dépassent les prévisions, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'augmentation de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur financier et des analystes, des détails financiers, des dernières cotations boursières, des paragraphes 2 et 4 à 8, ainsi qu'un graphique)

* Oracle prévoit de lever près de 40 milliards de dollars sous forme de dette et de capitaux propres en 2027

* Les dépenses d'investissement pour 2026 ont atteint 55,66 milliards de dollars, dépassant l'objectif de 50 milliards de dollars fixé par Oracle

* Les analystes soulignent les inquiétudes des investisseurs face à l'augmentation de la dette et au flux de trésorerie disponible négatif

par Juby Babu et Stephen Nellis

Les dépenses d'investissement d'Oracle

ORCL.N pour 2026 ont dépassé ses prévisions et la société de cloud computing a déclaré mercredi qu'elle allait lever davantage de dette en 2027, reflétant l'ampleur vertigineuse des dépenses nécessaires pour développer son infrastructure d'IA.

L'action a chuté de 5,8 % en séance prolongée, après qu'Oracle a déclaré s'attendre à lever près de 40 milliards de dollars grâce à une combinaison de financement par emprunt et par capitaux propres en 2027. Ce montant inclut son émission d'actions sur le marché de 20 milliards de dollars annoncée précédemment.

La société a dépensé environ 55,66 milliards de dollars en 2026, dépassant son objectif de 50 milliards de dollars, alors que les investisseurs surveillaient de près l'augmentation de son endettement. Oracle avait déclaré en février qu'elle visait à lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année par le biais d'une combinaison de ventes de dette et d'actions.

La directrice financière d'Oracle, Hilary Maxson, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que les marges brutes de la société allaient « baisser » au cours de l'exercice 2027 qui vient de débuter, à mesure que la société intensifie ses projets de centres de données.

Oracle a également indiqué que ses obligations de performance restantes, un indicateur clé des revenus futurs sous contrat, s'élevaient désormais à 638 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes (592,52 milliards de dollars), selon les données de Visible Alpha.

Mme Maxson a pour la première fois donné un calendrier indiquant dans quel délai Oracle s'attend à percevoir ces revenus contractuels, précisant que la société prévoit d'en percevoir 12 %, soit 76,56 milliards de dollars, au cours des 12 prochains mois, et 34 % supplémentaires, soit environ 216,92 milliards de dollars, au cours des deux années suivantes.

Mais la manière dont Oracle financera les dépenses d'investissement nécessaires pour générer ces revenus reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

“La demande est réelle, les revenus liés à l'infrastructure cloud et le carnet de commandes progressant rapidement. Mais la question du financement devient plus difficile, et non plus facile, les dépenses d'investissement dépassant largement les estimations et le flux de trésorerie disponible restant négatif”, a-t-il déclaré.

Le secteur des logiciels est également confronté aux inquiétudes croissantes des investisseurs quant au fait que les outils d'IA pourraient détourner les entreprises clientes des logiciels traditionnels en prenant en charge des tâches autrefois effectuées par leurs produits.

Oracle a annoncé un chiffre d'affaires total de 19,18 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 19,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 2,03 dollars par action pour le trimestre a dépassé les attentes de 1,96 dollar.