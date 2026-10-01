Wall Street en légère hausse avec un repli des rendements obligataires

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi, effaçant des pertes initiales, alors que les rendements des bons du Trésor américain se sont repliés dans l'après-midi à la suite de commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale (Fed) ayant apaisé les craintes d'une nouvelle hausse des taux en octobre.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,04%, ou 20,69 points, à 50.926,74 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 14,94 points, soit 0,20%, à 7.666,48 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 10,53 points (0,04%) à 26.871,60 points.

Des données publiées en début de journée ont mis en exergue les pressions persistantes sur les prix et la solidité de l'économie américaine, rendant crédible la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Fed et contribuant dans un premier temps à la hausse des rendements obligataires.

Selon une enquête privée, l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti en septembre et les prix des intrants ont grimpé. Un rapport distinct publié par le département américain du Travail indique que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a été inférieur au consensus.

Les bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont alors atteint un pic de 24 ans, après avoir enregistré sur la période juillet-septembre leur plus forte hausse trimestrielle depuis 1994.

Mais les rendements obligataires ont effectué le mouvement inverse à la suite de commentaires du vice-président de la Fed, Philip Jefferson, qui a laissé entendre que la banque centrale américaine pourrait faire preuve de patience avant de relever ses taux, après la hausse du coût d'emprunt opérée en septembre.

Traditionnellement influencé par les perspectives pour la politique monétaire, le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR a chuté de près de dix points, soit un recul sans précédent depuis août 2025.

Disant s'attendre à "davantage de volatilité" sur le marchés obligataire et des actions, Scott Welch, directeur des investissements de Certuity dans le Maryland, a déclaré que "tout le monde s'ajuste à la nouvelle normalité".

"Il n'y a rien de particulièrement effrayant sur les marchés en ce moment, c'est juste un peu différent par rapport aux dernières années et cela demande quelques ajustements".

D'après FedWatch de CME, les marchés misent désormais à seulement 28,2% sur l'hypothèse d'une nouvelle hausse des taux lors de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale, contre 68,6% plus tôt cette semaine.

Reste que les prix élevés du pétrole continuent de faire planer des craintes à propos de l'inflation. Le prix du baril de Brent s'est établi à plus de 4 dollars après que la Chine a annoncé suspendre ses exportations, avec pour effet d'alimenter les préoccupations sur l'approvisionnement mondial en énergie.

Cela a profité au secteur de l'énergie .SPNY , qui a pris 1,9% en séance, soit les gains les plus importants parmi les secteurs majeurs du S&P-500. Les technologies .SPLRCT ont également fini dans le vert, en hausse de 0,8%.

A noter, côté valeurs, Micron Technology MU.O a gagné 3% après avoir communiqué des prévisions supérieures aux attentes.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)