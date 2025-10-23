 Aller au contenu principal
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le point sur les marchés américains)

*

Les principaux indices boursiers américains sont en hausse; le Nasdaq est en tête avec une progression de 0,3%

*

L'énergie est en tête des gains sectoriels, le secteur de la consommation discrétionnaire est le plus en baisse

*

L'indice Euro STOXX 600 progresse de ~0,3%

*

Le dollar est en légère hausse, l'or augmente de plus de 1 %; le bitcoin progresse de 1,5 %; le pétrole brut augmente de ~5 %

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~3,99%

23 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

WALL STREET EN LÉGÈRE HAUSSE AVEC DES RÉSULTATS MITIGÉS EN LIGNE DE MIRE

Les principaux indices de Wall Street ont progressé modestement jeudi, la saison des résultats apportant des éléments mitigés tandis que les investisseurs attendaient la publication vendredi du taux d'inflation pour le mois de septembre et que la fermeture du gouvernement en était à son 23e jour.

Les actions d'IBM

Les actions de Tesla TSLA.O ont reculé de 4 % et s'orientaient vers leur troisième journée consécutive de pertes, car leur bénéfice n'a pas été à la hauteur des attentes des analystes pour le quatrième trimestre consécutif, même si le chiffre d'affaires a dépassé les prévisions de la Bourse, les acheteurs américains s'étant empressés de bloquer un crédit d'impôt clé avant son expiration le mois dernier. Par ailleurs, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que Tesla rappelait 63 619 véhicules Cybertruck aux États-Unis, car les feux de stationnement trop lumineux peuvent réduire la visibilité des conducteurs venant en sens inverse, augmentant ainsi le risque d'accident.

Tesla et IBM ont été les plus gros freins à l'évolution du S&P 500 .SPX . Par ailleurs, Les actions de Molina Healthcare MOH.N ont chuté de 20 % et ont constitué la plus forte baisse de l'indice des soins de santé .SPXHC après que l'assureur a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, en raison de l'augmentation des coûts médicaux sur ses plans soutenus par le gouvernement. Les résultats ont fait baisser les actions d'autres sociétés, notamment Centene CNC.N et Oscar Health OSCR.N . D'autre part, les actions d'American Airlines AAL.O ont augmenté de 4 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 , indiquant que les réductions de capacité à l'échelle de l'industrie après un effondrement de la demande au début de l'année avaient commencé à produire des gains en termes de prix. Et Honeywell HON.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025, même en tenant compte de la séparation prévue de son unité de matériaux avancés, en raison de la forte demande dans le secteur de l'aérospatiale, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % et en a fait le plus grand gagnant en pourcentage du Dow Jones.

Parmi les 11 secteurs industriels du S&P 500, l'énergie

.SPNY est celui qui a le plus progressé, tandis que la consommation discrétionnaire .SPLRCD est celui qui a le plus baissé.

Voici un aperçu de la situation à 10:13 a.m ET/ 1413 GMT:

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: LES ACTIONS PEUVENT-ELLES ÉVITER UN AUTRE "ROCKTOBER"? CLIQUEZ ICI LES MARCHÉS ATTENDENT UNE ÉTINCELLE CLIQUEZ ICI L'OR PEUT ATTEINDRE 4 700 $ - UBS CLIQUEZ ICI LE STOXX EST EN HAUSSE SUITE À LA PUBLICATION DE NOMBREUX RÉSULTATS CLIQUEZ ICI AVANT LA CLOCHE: LES MARCHÉS À TERME SONT STABLES, LES BÉNÉFICES SONT NOMBREUX CLIQUEZ ICI BEYOND MEAT'S BACK ON THE MENU CLICK HERE

Véhicules électriques

AMERICAN AIRLINE
12,7350 USD NASDAQ +5,33%
BTC/USD
109 746,6725 USD CryptoCompare +2,31%
CENTENE
33,605 USD NYSE -6,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 610,69 Pts Index Ex +0,04%
HONEYWELL INTL
220,8700 USD NASDAQ +6,90%
IBM
277,600 USD NYSE -3,66%
MOLINA HEALTHCAR
155,950 USD NYSE -19,98%
NASDAQ Composite
22 874,41 Pts Index Ex +0,59%
OSCAR HEALTH RG-A
19,005 USD NYSE -6,70%
Or
4 144,79 USD Six - Forex 1 +1,24%
S&P 500 INDEX
6 719,03 Pts CBOE +0,29%
STOXX Europe 600
574,49 Pts DJ STOXX +0,38%
TESLA
429,2000 USD NASDAQ -2,23%
