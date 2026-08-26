Wall Street en léger repli, attentisme avant Nvidia

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en légère baisse mercredi, après la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis plus élevées qu'anticipé et alors que les investisseurs ont privilégié l'attentisme en amont de la publication des résultats trimestriels de Nvidia en fin de journée.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,21%, ou 113,52 points, à 53.463,88 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,58 point, soit 0,02%, à 7.675,70 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 21,10 points (0,08%) à 26.130,20 points.

Un rapport du département américain du Commerce publié dans la matinée montre que l'inflation aux Etats-Unis a progressé en juillet de 3,7% sur un an, soit une hausse plus importante que prévu. Des données distinctes indiquent que l'économie américaine a progressé de 1,5% au deuxième trimestre.

Cela alimente les interrogations autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les commentaires de Kevin Warsh, patron de la banque centrale américaine, lors du symposium de Jackson Hole vendredi vont être scrutés par les investisseurs.

Notant que les données publiées ce jour sont "insuffisantes pour faire pencher la balance pour la réunion de septembre" de l'institution, Ellen Zentner, stratégiste en chef de Morgan Stanley Wealth Management, a déclaré toutefois que "si les prochaines données pointent dans la même direction, la Fed pourrait ressentir davantage de pression" pour agir.

Traditionnellement calme pour le marché boursier, le mois de septembre va être marqué par la réunion de la banque centrale américaine. D'après des données FedWatch de CME, les traders misent à 38,1% sur une hausse des taux lors de cette réunion.

"Il n'y a pas de crise, il s'agit plutôt d'attentes et d'indications sur ce que la Fed va faire et sur ce que fait le département du Trésor", a commenté Greg Tuorto, l'un des directeurs des investissements chez Goldman Sachs Asset Management. "Mais il y a aussi, du côté positif, un très bon environnement économique sous-jacent. Les résultats des entreprises (...) se démarquent", a-t-il poursuivi.

A noter, parmi les valeurs, Nvidia NVDA.O a perdu 1,6% dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture.

CrowdStrike CRWD.O a en revanche progressé de 2% avant ses résultats, également prévus en fin de journée.

Moderna MRNA.O a cédé une partie des gains enregistrés la veille, reculant de 5,8% et pesant sur le secteur des soins de santé .SPHXC , qui a subi le plus fort repli du jour parmi les principaux secteurs du S&P-500.

Meta META.O a pris plus de 1% à la suite de l'annonce d'un accord de 18 milliards de dollars pour régler un litige avec la quasi-totalité des Etats américains accusant le géant technologique d'avoir négligé et nui à la santé des enfants utilisant ses plateformes.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)