 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Marine française a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 23:35

Des marins de la marine française se tiennent sur le pont alors que le porte-avions Charles de Gaulle quitte la base navale de Toulon, en France

Des marins de la marine française se tiennent sur le pont alors que le porte-avions Charles de Gaulle quitte la base navale de Toulon, en France

La Marine française a arraisonné jeudi matin un pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales ‍et suspecté d'arborer un faux pavillon, a annoncé le président Emmanuel Macron.

"Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée, avec le concours de ‌plusieurs de nos alliés", a déclaré Emmanuel Macron sur le réseau social X, précisant qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

"Nous sommes déterminés ​à faire respecter le droit international et à garantir l'efficacité des ⁠sanctions", a-t-il dit, précisant que le navire avait été "dérouté".

La préfecture maritime de Méditerranée a indiqué dans un communiqué que l'opération ⁠avaient été menée "en coopération ‍avec nos alliés dont le Royaume-Uni" entre l'Espagne et ⁠l'Afrique du Nord.

Le bâtiment visé est le "pétrolier-cargo Grinch en provenance de Mourmansk", port de la mer de Barents.

Il est soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe. Moscou ​contourne les sanctions économiques occidentales en recourant à des navires généralement sous pavillon de complaisance pour exporter son pétrole.

Un signalement a été adressé au ⁠procureur de Marseille (Bouches-du-Rhône) après examen des documents du navire qui "a ​confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon arboré", ​peut-on lire dans ​le communiqué.

Le navire a été escorté "vers un point de mouillage pour la ​poursuite des vérifications".

Selon des données de ⁠LSEG, le navire bat pavillon comorien.

La Russie a déclaré ne pas avoir été notifiée par les autorités françaises de cette saisie, rapporte l'agence Tass.

Le consulat de Russie à Marseille tente de vérifier si des ressortissants russes sont au ‌nombre des membres d'équipage, selon l'agence, qui cite l'ambassade de Russie en France.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a reproché jeudi aux Européens un manque de "courage", a salué l'initiative sur X, soulignant qu'il s'agissait "exactement du genre de détermination" dont il fallait faire montre.

(Rédigé par Kate Entringer et Sophie Louet, ‌édité par Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,40 USD Ice Europ -1,41%
Pétrole WTI
59,64 USD Ice Europ -1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank