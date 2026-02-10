 Aller au contenu principal
Après son émission en dollars, Alphabet va emprunter en sterling et en francs suisses
10/02/2026

Alphabet a précisé mardi les termes de l'émission obligataire en sept tranches dont il avait annoncé le lancement hier, une opération qui doit lui permettre de lever quelque 20 milliards de dollars sur des échéances comprises entre trois et 40 ans.

Le premier emprunt, remboursable à l'horizon 2029, affiche un coupon de 3,7% tandis que le dernier, de maturité 2066, se fera sur la base d'un taux annuel de 5,75%.

Le groupe américain indique dans un autre avis financier déposé auprès de la SEC qu'il compte procéder par ailleurs à deux autres émissions obligataires, l'une libellée en livres sterling et l'autre en francs suisses, dont les conditions restent encore à déterminer.

Le géant de l'Internet, actuellement assis sur un trésor de guerre de plus de 162 millions de dollars, ne dispose que de 23,2 milliards de dollars de cash disponibles immédiatement, ce qui signifie qu'il va devoir lever de nouveaux fonds afin de pouvoir investir comme il le souhaite dans de nouveaux centres de données et se développer dans le domaine de l'IA.

La semaine dernière, Alphabet avait annoncé qu'il prévoyait de débloquer entre 175 et 185 milliards de dollars d'investissements cette année, un objectif très supérieur aux 120 milliards initialement envisagés par le consensus.

A la Bourse de New York, l'action de la maison mère de Google lâchait près de 2% mardi en milieu de matinée.

