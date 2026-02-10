Analyse des données: le groupe américain Palantir renouvelle son contrat avec Airbus

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Palantir, spécialiste américain de l'analyse des données, a renouvelé son contrat avec Airbus pour dix ans, ont indiqué les deux entreprises à l'AFP mardi, confirmant une information du média Intelligence Online.

"Airbus confirme poursuivre sa relation contractuelle avec Palantir", a réagi l'avionneur européen.

Ce contrat porte sur une solution d'analyses de données, baptisée Skywise. Celle-ci "permet à plus de 150 compagnies aériennes dans le monde d'exploiter les données liées à leurs opérations afin de réduire leurs coûts et d'augmenter la disponibilité de leurs flottes", a décrit Airbus.

Par la voix de son vice-président exécutif Josh Harris, Palantir s'est de son côté félicité de "la prolongation de (leur) partenariat pour dix ans".

D'après une source proche du dossier, le montant du contrat s'élève à près d'un milliard de dollars. Selon cette même source, Airbus est un des premiers clients de Palantir au niveau mondial.

Fondé en 2003 et devenu rentable en 2024, l'éditeur de logiciels a redoublé d'efforts ces dernières années pour s'implanter dans l'Union européenne.

La France constitue désormais son troisième plus gros marché, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Mi-décembre, Palantir a ainsi officialisé le renouvellement pour trois ans de son contrat avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Mais les contrats des administrations ou des entreprises européennes passés avec Palantir soulèvent des inquiétudes en Europe sur la souveraineté des données.

L'entreprise américaine créée notamment par Peter Thiel, figure de la droite libertarienne de la Silicon Valley, et Alex Karp, avec le soutien de la CIA, est régulièrement critiquée par des ONG qui alertent sur les risques de surveillance de masse, d'atteinte aux libertés individuelles et à la protection des données.