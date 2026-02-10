Le chef du département du commerce américain déclare que le dollar est à un niveau "plus naturel" pour le commerce

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré mardi qu'il considérait la faiblesse du dollar comme un niveau "plus naturel" pour promouvoir les exportations américaines et développer la croissance économique.

Interrogé sur la récente faiblesse du dollar lors d'une réunion de la sous-commission des crédits du Sénat américain, Lutnick a déclaré que pendant de nombreuses années, le dollar avait été manipulé à la hausse par d'autres pays afin d'exporter davantage vers les États-Unis, mais que Trump était en train de changer la dynamique commerciale.

"L'idée est donc que le dollar, là où il est aujourd'hui, est tout simplement plus naturel. Nous exportons davantage, et c'est la raison pour laquelle notre PIB a autant augmenté, n'est-ce pas?" Lutnick a ajouté qu'il pensait que le PIB du quatrième trimestre 2025 dépasserait 5 % et pourrait atteindre 6 % au premier trimestre 2026.