Wall Street en hausse, portée par les résultats de la tech

Un opérateur à la Bourse de New York, le 29 avril 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, profitant des résultats supérieurs aux attentes des géants de la tech Meta et Microsoft et des perspectives optimistes de croissance du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones gagnait 0,52%, l'indice Nasdaq avançait de 1,95% et l'indice élargi S&P 500 prenait 1,01%.

"Aujourd'hui, tout est centré sur la tech", résume auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

"Jusqu'à présent, tout va bien en ce qui concerne les +Sept Magnifiques+ (surnom donné aux grandes valeurs américaines du secteur technologique, ndlr), qui redonnent de la visibilité au secteur de la tech" grâce à des résultats "rassurants", assure l'analyste.

Microsoft (+9,58%) a publié mercredi des résultats sensiblement supérieurs aux attentes, une nouvelle fois emmenés par la croissance de l'informatique à distance (cloud) et de l'IA, dont la demande reste soutenue.

Le groupe de Redmond (Etat du Washington) a notamment réalisé un bénéfice net de 25,8 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l'année, en hausse de 18% sur un an.

Pour sa part, Meta (+4,56%) a annoncé, également mercredi, avoir dégagé au premier trimestre des résultats nettement meilleurs que ne l'attendait le marché, porté par la croissance soutenue de ses recettes publicitaires, à 16,6 milliards de dollars (+35%).

Le groupe de Menlo Park (Californie) a relevé son objectif d'investissement pour accélérer encore le développement de l'IA.

Depuis plusieurs trimestres, Wall Street s'inquiète de savoir si les mastodontes de l'IA vont être en mesure de garder le rythme effréné qu'ils affichent depuis fin 2022.

"Les bons résultats de Microsoft et Meta relancent l'enthousiasme" autour de l'IA puisqu'ils montrent "que ces entreprises continuent d'investir" dans le domaine, relève Angelo Kourkafas.

De plus, cela permet "un regain d'intérêt pour le secteur de l'intelligence artificielle, qui a été relégué au second plan pendant un certain temps" face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, selon l'analyste.

"Un autre facteur qui soutient le sentiment (des investisseurs) aujourd'hui est la baisse continue des rendements obligataires", ajoute M. Kourkafas.

Le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait encore à 4,14%, contre 4,16% mercredi en clôture.

Côté indicateurs, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en nette hausse par rapport à la semaine dernière (+18.000), bien au-delà des attentes.

Entre ces données et la mauvaise impression laissée par la publication du PIB américain mercredi, "nous revenons, d'une certaine manière, à l'argument selon lequel une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle" puisque cela pourrat forcer la banque centrale américaine (Fed) à revoir son calendrier de baisse de taux.

Ailleurs à la cote, le constructeur automobile américain General Motors reculait légèrement (-0,50%) après l'annonce d'un abaissement de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025 à cause des droits de douane mis en place par l'administration Trump.

Le laboratoire américain Eli Lilly, notamment connu pour ses traitements anti-obésité Zepbound et Mounjaro, chutait (-7,48%), malgré des résultats supérieurs aux attentes, en raison d'un abaissement de ses prévisions annuelles causé par des charges exceptionnelles liées à une acquisition.

La chaîne de restauration rapide McDonald's reculait (-1,79%) après avoir annoncé jeudi un nouveau recul de ses résultats pour le premier trimestre, face à un chiffre d'affaires à la peine sur le marché américain.

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder prenait la même direction (-1,35%) après avoir publié un nouveau trimestre de résultats en berne, en raison notamment de la "faiblesse du sentiment des consommateurs".

Nasdaq