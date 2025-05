Chevron: forte baisse du bénéfice au 1T à cause du raffinage et d'une production stable

Le groupe américain de pétrole et de gaz Chevron a enregistré une baisse de plus de 36% de son bénéfice net au premier trimestre, pâtissant de la persistance des marges faibles du raffinage, d'effets défavorables des taux de change et de revenus plus faibles en amont (production) et en aval (raffinage).

Le chiffre d'affaires a reculé de 2,27% sur un an à 47,61 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a fondu de 36,37% à 3,50 milliards de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 48,25 milliards et 3,74 milliards.

Le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels - valeur préférée des marchés - ressort à 2,18 dollars, quand le consensus anticipait 2,16 dollars.

Mike Wirth, patron du groupe cité dans un communiqué, a évoqué des "conditions de marché changeantes", restant optimiste sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs en terme notamment de génération de trésorerie.

Le bénéfice a également été amputé par une perte nette de 175 millions liée à un dossier juridique et à une charge fiscale au Royaume-Uni et par 138 millions d'effets de change défavorables.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Chevron perdait 1,89%.

Sa production mondiale est restée quasi stable car le manque à gagner de cessions d'actifs opérées depuis un an a "pratiquement neutralisé" la croissance au Kazakhstan (+20%), dans le bassin permien (+12%) et dans le Golfe du Mexique (+7%), a expliqué Chevron.

Dans cette dernière région, Chevron a récemment commencé l'exploitation du projet en eaux profondes Ballymore "dans les temps et dans le budget imparti".

Il fait partie d'une série de projets lancés depuis un an ayant vocation à accroître la production quotidienne de 300.000 barils équivalent pétrole net dans le Golfe en 2026.

Chevron précise aussi y avoir découvert du pétrole dans une zone non exploitée du "Far South".

A noter également l'achat de 4,99% du capital de son concurrent Hess, qu'il tente de racheter pour 53 milliards de dollars mais il se heurte à son rival ExxonMobil.

Une décision d'arbitrage est attendue en mai dans ce litige, lié à l'immense champ pétrolier Stabroek Block (au large du Guyana). La décision finale devrait intervenir dans les trois mois suivants.

Au moment de l'annonce de l'opération en octobre 2023, l'action Hess valait 163 dollars. Elle a clôturé la séance de jeudi à 129,79 dollars à la Bourse de New York, Chevron en profite donc pour amoindrir le coût d'acquisition de sa proie.

Chevron a annoncé mi-février son intention de réduire de 15% à 20% ses effectifs d'ici fin 2026, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de deux à trois milliards de dollars annoncé en 2024.