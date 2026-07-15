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Wall Street en hausse, optimisme avec les résultats et données sur l'inflation
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 22:39

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, pour une deuxième séance consécutive, alors que des données sur l'inflation et le début de la saison des résultats trimestriels ont de nouveau alimenté l'optimisme des investisseurs, faisant fi du regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 150,91 points, à 52.659,18 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 28,83 points, soit 0,38%, à 7.572,42 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 162,22 points (soit 0,62%) à 26.269,23 points.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que les prix à la production aux Etats-Unis ont reculé de manière inattendue en juin, au lendemain de données indiquant que les prix à la consommation ont diminué plus qu'attendu le mois dernier.

Au final, se dessine le tableau d'une inflation qui ralentit même si elle reste élevée, sur fond de guerre au Moyen-Orient depuis plus de quatre mois, ce qui réduit la pression pesant sur la Réserve fédérale (Fed) au moment où le patron de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, a été auditionné par le Congrès pour une deuxième journée consécutive.

"Ma crainte, au début de la semaine, était que les prix à la consommation soient élevés, une inflation à plus de 3,8%, mais ce n'est pas le cas", a commenté Lauren Cassidy, directrice des investissements de Founders 100 ETF, à Dallas.

"Cela offre à la Réserve fédérale l'opportunité de laisser ses taux inchangés ou de les réduire d'ici la fin de l'année, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché", a-t-elle ajouté.

D'après des données FedWatch de CME, les marchés financiers misent à 10,2% sur l'hypothèse d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet de la Fed, contre 31,0% la semaine dernière.

Une deuxième journée consécutive de résultats trimestriels solides publiés par de grandes banques américaines ont également contribué à l'optimisme à Wall Street. BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N ont fait état de bénéfices supérieurs aux attentes, prenant respectivement 6,6% et 0,4%.

Néanmoins, la perspective d'une issue au conflit au Moyen-Orient née de l'avancée dans les négociations entre Washington et Téhéran le mois dernier s'est assombrie ces derniers jours avec la reprise des hostilités dans la région, menaçant à nouveau les livraisons énergétiques via le détroit d'Ormuz.

Une nouvelle pression inflationniste est à craindre, faisant dire à la gouverneure de la Fed Lisa Cook qu'elle était "préparée à agir" si les prix ne baissaient pas.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication .SPLRCL ont enregistré les gains les plus importants du jour.

A noter, également, PayPal PYPL.O a bondi de 17,2% après que des sources ont déclaré à Reuters que le spécialiste des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont présenté une offre conjointe visant à acquérir le groupe au prix de 60,50 dollars par action - ce qui valoriserait PayPal à plus de 53 milliards de dollars.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

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