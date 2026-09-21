Wall Street en hausse, les valeurs de l'IA rebondissent et le pétrole décroche

Les principaux indices américains entament la semaine dans le vert, soutenus par la poursuite du rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle et par une détente des rendements obligataires. L'apaisement de certaines tensions géopolitiques contribue également à améliorer le sentiment des investisseurs. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,95%, tandis que le Dow Jones gagne 0,4%. Le Nasdaq 100 se distingue avec une hausse de 2%, porté notamment par le rebond marqué des valeurs technologiques.

Alors que Washington et Téhéran ont continué d'échanger de nouvelles menaces durant le week-end, le président américain Donald Trump s'est dit disposé à rencontrer son homologue iranien Masoud Pezeshkian, attendu cette semaine à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies.

Toujours sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et le Danemark semblent avoir trouvé un accord concernant le statut du Groenland. Cette percée diplomatique soutient le sentiment des investisseurs et pourrait contribuer à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

Les actions cotées aux Etats-Unis de sociétés exposées au Groenland profitent largement de ces développements. Critical Metals bondit de près de 37%, tandis que Greenland Mines et Greenland Energy voient toutes deux leur valeur plus que doubler.

Après les avertissements lancés une semaine plus tôt par les dirigeants et ingénieurs de plusieurs géants de l'intelligence artificielle, qui avaient provoqué une déroute boursière du secteur, les valeurs liées à cette technologie retrouvent des couleurs en ce début de semaine.

Les inquiétudes semblent en effet s'atténuer lundi, les investisseurs préférant se concentrer sur les signes montrant que les dépenses consacrées au développement de l'intelligence artificielle continuent de progresser.

Les fabricants de semi-conducteurs figurent parmi les principaux bénéficiaires de ce regain d'optimisme. Intel s'envole de 12,5%, Arm grimpe de 14% et AMD avance de 9,5%.

Accenture s'adjuge également 3% après avoir conclu un partenariat avec Anthropic prévoyant un investissement de 2 milliards de dollars dans l'évaluation de l'intelligence artificielle.

Warner Bros gagne 8,5% après des informations selon lesquelles Paramount, dont le titre progresse de 5,5%, aurait discuté de concessions dans le cadre de négociations avancées avec le procureur général de Californie. Celles-ci seraient susceptibles de faciliter la finalisation du projet de fusion entre les deux groupes. Selon les dernières informations rapportées par Bloomberg, la finalisation de l'accord devrait être annoncée dans la journée.