Wall Street en hausse : les résultats des entreprises du secteur de l'IA stimulent le secteur technologique, tandis que les chiffres de l'inflation confortent les anticipations d'un statu quo sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,21%, S&P 500 +0,33%, Nasdaq +0,64%

* CoreWeave bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

* Super Micro Computer en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027

* Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté comme prévu en juillet

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, le Nasdaq surperformant ses concurrents grâce aux résultats encourageants des entreprises d'infrastructures d'IA qui ont stimulé les valeurs technologiques, tandis que des données sur l'inflation globalement conformes aux prévisions ont renforcé les anticipations d'un maintien des taux d'intérêt par la Fed.

Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement augmenté en juillet, affaiblissant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale le mois prochain.

Selon l’outil FedWatch de CME, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 55% que la Réserve fédérale américaine maintienne ses tauxinchangés lors de sa réunion de septembre. Avant la publication de ces données, ils étaient partagés entre une hausse et le statu quo.

“Ces chiffres rétrospectifs placent en quelque sorte la Fed exactement dans la position qu’elle souhaite occuper. Elle n’a pas à agir. C’est le scénario qu’elle souhaite: nous observons un certain ralentissement, mais l’économie ne s’effondre pas”, a déclaré Luke Rahbari, directeur général d’Equity Armor Investments.

“Mais… nous avons connu tant de rebondissements dans la guerre au Moyen-Orient et de fluctuations brutales des cours du pétrole et de l’essence que la situation pourrait changer du tout au tout d’un jour à l’autre.”

Les données économiques, en particulier les chiffres de l’inflation, font l’objet d’une attention accrue, car la hausse des prix de l’énergie due au conflit au Moyen-Orient a renforcé les anticipations de hausse des taux, tandis que le président de la Fed, Kevin Warsh, est resté ferme sur ses indications prospectives prudentes.

La situation au Moyen-Orient est restée instable, une source iranienne de haut rang ayant déclaré qu’aucun progrès n’avait été enregistré dans les négociations visant à relancer l’accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre, tandis que les attaques contre des navires se poursuivaient.

À 9h38 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 110,53 points, soit 0,21%, à 53.902,38, le S&P 500 .SPX a gagné 25,54 points, soit 0,33%, à 7.753,74, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 168,73 points, soit 0,64%, à 26.614,17.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a bondi de 1,2%, les fabricants de puces électroniques menant la danse. Nvidia NVDA.O a gagné 2%, Micron Technology

MU.O a progressé de 4,4% et Broadcom AVGO.O a enregistré une hausse de 1,4%.

L’indice global des semi-conducteurs .SOX a progressé d’environ 3% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus d’une semaine.

CoreWeave CRWV.O a bondi de 20% après que cette entreprise spécialisée dans le cloud IA a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

D'autres fournisseurs d'infrastructures d'IA ont également progressé, notamment les opérateurs de centres de données IREN

IREN.O et Applied Digital APLD.O , qui ont respectivement gagné 7,8% et 5,5%. La société de néocloud Nebius Group NBIS.O a bondi de 15,5%, soutenue par ses résultatsdu deuxième trimestre .

Super Micro Computer SMCI.O a dominé le S&P 500 avec une hausse de 17% après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street.

Ces résultats soulignent la forte demande liée à l’IA, alors que les géants de Wall Street continuent d’investir des milliards pour développer cette technologie.

Ces hausses ont permis au Nasdaq, indice à forte composante technologique, de se rapprocher à moins de 2% de son plus haut historique. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont déjà atteint des sommets la semaine dernière, les résultats encourageants ayant redonné confiance aux investisseurs.

Parmi les autres titres, Cava Group CAVA.N a progressé de 17,5% après que la chaîne de restaurants a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et son bénéfice récurrent .

Lumentum Holdings LITE.O a gagné 6,8% après que le fabricant de produits photoniques a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le premier trimestre supérieures aux attentes des analystes et dépassé les estimations du quatrième trimestre.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,54 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,53 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 39 nouveaux plus bas.