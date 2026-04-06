Wall Street en hausse, les investisseurs évaluant les perspectives de résolution du conflit au Proche-Orient

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* Indices en hausse: Dow 0,15%, S&P 500 0,31%, Nasdaq 0,52%

* La masse salariale non agricole américaine a fait son plus grand bond en 15 mois en mars

* L'indice PMI non manufacturier ISM légèrement inférieur aux attentes de mars

* Soleno Therapeutics bondit suite à l'accord de rachat de Neurocrine pour 2,9 milliards de dollars

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Avinash P

Lesprincipaux indices de Wall Street ont légèrement progressé lundi après avoir enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire en quatre mois lors de la séanceprécédente, tandis que les investisseurs évaluaient les perspectives de fin du conflit au Moyen-Orient.

Les États-Unis et l'Iran ont examiné le cadre d'un plan visant à mettre fin aux hostilités, bien que l'Iran ait rejeté toute mesure immédiate visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a fixé une date limite à mardi pour la réouverture de la voie navigable.

Les investisseurs ont toutefois trouvé un certain réconfort dans un rapport indiquant que les États-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux discutent des conditions d'un éventuel cessez-le-feu de 45 jours .

"Le marché boursier est un très bon baromètre des activités futures... les investisseurs s'attendent à une reprise après la chute que nous avons connue", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"Wall Street est prêt à adopter une attitude attentiste, mais parie sur un résultat positif"

L'indice S&P 500 des technologies de l'information

.SPLRCT a été le plus dynamique, en hausse de 0,4 %, les valeurs liées aux puces électroniques menant la charge. Le fabricant de mémoires Seagate STX.O a gagné 8,3 % après que Morgan Stanley l'a ajouté à sa liste de valeurs vedettes. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 0,8%.

Les valeurs industrielles .SPLRCI et minières .SPLRCM ont baissé respectivement de 0,3% et 0,7%.

Les gains de JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N ont soutenu le Dow Jones.

A 10:02 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 68,86 points, ou 0,15%, à 46 573,53, le S&P 500

.SPX a gagné 22,22 points, ou 0,31%, à 6 604,91 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 117,62 points, ou 0,52%, à 21 992,14.

Le volume des échanges devrait être faible ce lundi, de nombreux marchés en Europe et en Asie étant fermés pour cause de jours fériés.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , également connu comme la jauge de la peur à Wall Street, a augmenté de 0,47 point à 24,34.

Pete Mulmat, responsable de la stratégie et des opérations de courtage chez IG North America, a déclaré que les actions et l'indice VIX étaient en hausse simultanément, car les marchés achetaient le commerce de la "prolongation de l'échéance" de Trump et non un véritable optimisme.

Les principaux indices de Wall Street ont enregistré leurs premiers gains hebdomadaires en six semaines, la perspective d'une fin du conflit ayant apaisé les nerfs des investisseurs.

Les marchés examineront attentivement les chiffres de l'inflation nationale cette semaine afin de déterminer si les hausses des prix de l'énergie dues au conflit se sont répercutées sur l'économie américaine. Les données publiées vendredi montrent que la croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi plus que prévu en mars, ce qui conforte la Réserve fédérale dans l'idée qu'elle pourrait maintenir ses taux d'intérêt.

Les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la banque centrale cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que la guerre n'éclate, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Lundi, l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier de l'Institute for Supply Management pour le mois de mars s'est établi à 54, légèrement en dessous des estimations de 54,9, selon les économistes interrogés par Reuters.

Entre autres , les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O ont bondi d 'environ 32% après que Neurocrine Biosciences

NBIX.O a accepté d'acquérir le fabricant de médicaments contre les maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en espèces.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés liées aux crypto-monnaies ont augmenté, Coinbase COIN.O et Strategy

MSTR.O progressant respectivement de 2 % et 4,3 %, alors que les prix du bitcoin BTC= ont légèrement augmenté.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,48 contre 1 sur le NYSE et de 1,81 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux records et 31 nouveaux plus bas.