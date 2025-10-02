 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 078,01
+1,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street en hausse, la tech en figure de proue
information fournie par AFP 02/10/2025 à 15:36

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en progression jeudi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, profitant notamment du dynamisme du secteur technologique.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice Nasdaq prenait 0,59% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,21%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
479,560 USD NYSE -0,39%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank