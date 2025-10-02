Wall Street en hausse, la tech en figure de proue

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a ouvert en progression jeudi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, profitant notamment du dynamisme du secteur technologique.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice Nasdaq prenait 0,59% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,21%.
Nasdaq
