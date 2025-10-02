Tesla: livraisons en hausse de 7% au troisième trimestre, au-dessus des attentes

Tesla a enregistré au troisième trimestre des livraisons en hausse de 7% sur un an, à un niveau nettement supérieur aux attentes, le signe d'un redressement après trois trimestres consécutifs de repli.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Entre juillet et septembre, le constructeur américain de véhicules électriques dirigé par Elon Musk a livré 497.099 voitures, selon un communiqué publié jeudi, contre environ 440.000 attendus par les analystes.

Dans le même temps, la société texane a produit 447.450 exemplaires de ses cinq modèles actuellement disponibles, soit une contraction de 4,8% par rapport à la même période de 2024.

Tesla relève la tête après une séquence délicate, marquée par l'accélération de la concurrence chinoise mais aussi des mouvements de protestation contre la marque, liés aux prises de position politiques d'Elon Musk.

Ce dernier a été le premier contributeur à la campagne présidentielle de Donald Trump et a ensuite dirigé une agence chargée par le chef de l'Etat de tailler dans les dépenses publiques.

Dans plusieurs pays du monde, des véhicules ont été vandalisés et des rassemblements ont eu lieu devant des concessions du groupe.

Le regain des ventes est entièrement dû aux modèles Y et 3, dont les livraisons ont progressé de plus de 9%, tandis que les autres références, la S, la X et le Cybertruck ont connu un recul de 30% sur un an.

Tesla se relance ainsi grâce à ses véhicules les plus abordables, la 3 et la Y valant moins de 45.000 dollars aux Etats-Unis alors que les trois autres sont vendus au moins 80.000 dollars.

Le marché a accueilli positivement cette publication mais sans euphorie. Peu après l'ouverture de Wall Street, le titre gagnait 0,68% vers 13H40 GMT.