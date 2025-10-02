 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,98
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla: livraisons en hausse de 7% au troisième trimestre, au-dessus des attentes
information fournie par Boursorama avec AFP 02/10/2025 à 16:32

Tesla a enregistré au troisième trimestre des livraisons en hausse de 7% sur un an, à un niveau nettement supérieur aux attentes, le signe d'un redressement après trois trimestres consécutifs de repli.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Entre juillet et septembre, le constructeur américain de véhicules électriques dirigé par Elon Musk a livré 497.099 voitures, selon un communiqué publié jeudi, contre environ 440.000 attendus par les analystes.

Dans le même temps, la société texane a produit 447.450 exemplaires de ses cinq modèles actuellement disponibles, soit une contraction de 4,8% par rapport à la même période de 2024.

Tesla relève la tête après une séquence délicate, marquée par l'accélération de la concurrence chinoise mais aussi des mouvements de protestation contre la marque, liés aux prises de position politiques d'Elon Musk.

Ce dernier a été le premier contributeur à la campagne présidentielle de Donald Trump et a ensuite dirigé une agence chargée par le chef de l'Etat de tailler dans les dépenses publiques.

Dans plusieurs pays du monde, des véhicules ont été vandalisés et des rassemblements ont eu lieu devant des concessions du groupe.

Le regain des ventes est entièrement dû aux modèles Y et 3, dont les livraisons ont progressé de plus de 9%, tandis que les autres références, la S, la X et le Cybertruck ont connu un recul de 30% sur un an.

Tesla se relance ainsi grâce à ses véhicules les plus abordables, la 3 et la Y valant moins de 45.000 dollars aux Etats-Unis alors que les trois autres sont vendus au moins 80.000 dollars.

Le marché a accueilli positivement cette publication mais sans euphorie. Peu après l'ouverture de Wall Street, le titre gagnait 0,68% vers 13H40 GMT.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
450,2150 USD NASDAQ -2,01%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la FIFA Gianni Infantino
    Football-"Le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques", dit le président de la Fifa
    information fournie par Reuters 02.10.2025 17:17 

    Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré jeudi que "le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques" mais qu'il véhicule un message de "paix et d'unité" alors que l'opération militaire israélienne à Gaza et d'autres conflits mondiaux alimentent ... Lire la suite

  • ( AFP / GENYA SAVILOV )
    Un "mur" antidrones face à la Russie : de quoi parle t-on?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 17:10 

    Face aux multiples incursions russes, les dirigeants européens cherchent à mettre en place un "mur" antidrones pour se protéger, mais le projet suscite interrogations et débat. Première étape : "capter" les menaces La réponse de l'Otan à l'incursion d'une vingtaine ... Lire la suite

  • Des Afghans consultent leurs téléphones portables, le 1er octobre 2025 à Kaboul ( AFP / Wakil KOHSAR )
    "Erreur 404" : retour sur 48 heures de chaos en Afghanistan
    information fournie par AFP 02.10.2025 16:47 

    Banques paralysées, avions cloués au sol, hôpitaux dépassés : pendant deux jours, la vie s'est arrêtée en Afghanistan quand les autorités talibanes ont coupé internet et le téléphone, prenant 48 millions d'Afghans de court. Si depuis des semaines, elles s'attelaient ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street continue de tutoyer les sommets
    information fournie par AFP 02.10.2025 16:27 

    La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, toujours à des niveaux records, ne s'inquiétant pas de l'arrêt partiel des activités gouvernementales et du report de la publication d'indicateurs économiques clés. Après avoir atteint un plus haut historique ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank