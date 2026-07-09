Wall Street en hausse, la "tech" compense les craintes liées au M-O

par Noel Randewich et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, dans le sillage du rebond du secteur des semi-conducteurs qui a porté le Nasdaq et relégué au second plan les inquiétudes liées au regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, à même d'alimenter l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,27% à 52.487,41 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,81% à 7.543,66 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,30% à 26.206,89 points.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord avec Téhéran était "fini", au lendemain d'une salve d'attaques contre l'Iran et avant que l'armée américaine n'effectue mercredi soir de nouvelles opérations. Téhéran a dit avoir riposté en ciblant des sites militaires américains dans le Golfe.

Micron Technology MU.O a grimpé de 4,5% après avoir annoncé un projet d'investissement de plus de 250 milliards de dollars aux Etats-Unis sur la prochaine décennie, citant la demande en semi-conducteurs sur fond d'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Principaux catalyseurs de Wall Street cette année, les grands titres technologiques ont toutefois connu des mouvements en dents de scie ces dernières semaines, les investisseurs s'inquiétant de la pérennité de la demande.

Il y a clairement une "bulle" autour de l'IA, a commenté Ross Mayfield, analyste chez Baird, à Louisville dans le Kentucky. "Cela dépend des prix du pétrole et des taux d'intérêt, qui doivent se stabiliser", a-t-il ajouté, soulignant que le regain des hostilités au Moyen-Orient faisait planer une ombre sur les gains des marchés.

Si la Réserve fédérale (Fed) a laissé inchangés ses taux d'intérêt lors de sa réunion de juin, le compte-rendu de cette réunion, publié mercredi, montre que les responsables de la banque centrale américaine sont de plus en plus préoccupés par l'inflation.

D'après des données FedWatch de CME, les traders misent sur une baisse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

A noter également, jeudi, Meta Platforms META.O a terminé dans le vert après des informations de Reuters selon lesquelles le géant technologique prévoyait de produire des puces pour l'IA à compter de septembre.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)