Wall Street en hausse : la remontée du secteur des semi-conducteurs compense les nouvelles inquiétudes liées à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3 %, S&P 500 +0,7 %, Nasdaq +0,9 %

* Meta recule après l'annonce du lancement de la production de puces IA en septembre

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage reculent dans un contexte de stabilité du marché du travail

* Micron bondit après l'annonce d'un plan d'investissement aux États-Unis

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi, le rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs, mené par Micron Technology, ayant pris le pas sur les craintes que la reprise des attaques américaines et iraniennes ne prolonge le conflit et n’attise les risques géopolitiques plus généraux.

L’Iran a déclaré jeudi avoir frappé des cibles militaires américaines au Koweït, au Qatar et au Bahreïn, en réponse aux frappes américaines de mercredi, ce qui a encore mis à rude épreuve les fragiles efforts de cessez-le-feu.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 4,6 % en début de séance, s'apprêtant ainsi à enregistrer une deuxième séance positive consécutive.

Micron Technology MU.O a bondi de 7,5 % après avoir dévoilé ses projets d’investir plus de 250 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars aux États-Unis d’ici 2035, afin de tirer parti de la forte hausse de la demande en puces mémoire alimentée par l’intelligence artificielle.

Applied Materials AMAT.O a gagné 7 % et On Semiconductor

ON.O a bondi de 9,3 %. Le secteur des technologies de l’information .SPLRCT a progressé de 1,5 %, menant la hausse de l’indice de référence S&P 500.

À l’inverse, Meta Platforms META.O a reculé de 1 % après que Reuters a annoncé que la société prévoyait de se lancer dans la fabrication de puces d’IA à partir de septembre. Cette baisse a pesé sur l’indice des services de communication

.SPLRCL et a freiné la progression du S&P 500.

Le sentiment à l’égard des valeurs liées à l’IA s’est montré volatil ces derniers temps, sur fond d’inquiétudes quant à la pérennité d’un rebond qui a permis à Wall Street d’atteindre des niveaux records en 2026, malgré les tensions latentes au Moyen-Orient.

« Le rebond des valeurs du secteur des puces électroniques devrait être durable, même si ce secteur a peut-être progressé trop haut, trop vite, et pourrait connaître une correction à court terme », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

« Ma préoccupation ne porte pas nécessairement sur les semi-conducteurs en particulier ni sur le secteur technologique en général, mais sur les autres segments du marché; en effet, avec la reprise des tensions en Iran, il est très difficile de savoir quel impact cela aura sur les prévisions d’inflation. »

IBM IBM.N et Microsoft MSFT.O ont respectivement reculé de 2 % et 0,8 %. Bloomberg a rapporté que Starbucks SBUX.O avait eu recours à l’intelligence artificielle pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ces deux entreprises.

À 12 h 03 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 174,99 points, soit 0,33 %, à 52 523,38, le S&P 500 .SPX gagnait 48,31 points, soit 0,65 %, à 7 531,02 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 228,83 points, soit 0,89 %, à 26 099,48.

Du côté des données, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail est resté stable malgré un ralentissement de la croissance de l’emploi en juin.

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, mais le compte-rendu publié mercredi a révélé que quelques responsables estimaient qu’il y avait lieu de relever les coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir inchangés.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Parmi les autres titres, celui de PepsiCo PEP.O a chuté de 3,3 % bien que le géant des snacks et des sodas ait dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre.

L'action COST.O de Costco Wholesale a reculé de 4,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis six mois, après que le distributeur alimentaire a annoncé un ralentissement de ses ventes à périmètre constant pour le mois de juin.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,12 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,91 pour 1 au Nasdaq.

L'indice S&P 500 n'a enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite n'a enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas.