Wall Street en hausse, la croissance manufacturière refait surface aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la première séance du mois de février sur une note positive, soutenus par les valeurs liées à l'IA. Sur le front des statistiques, l'activité manufacturière américaine a renoué avec la croissance en janvier, une première depuis un an. L'entrée en vigueur samedi de la fermeture partielle de l'administration va notamment entraîner le report du très attendu rapport mensuel sur l'emploi, initialement programmé vendredi. Le Dow Jones a progressé de 1,05% à 49 407 points et le Nasdaq de 0,56% à 23 592 points.

Walt Disney a dévissé de 7,40%, à 104,45 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain a dépassé les attentes au premier trimestre fiscal, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 26 milliards de dollars, et un bénéfice avant impôts de 3,7 milliards de dollars. La performance a été portée par les parcs, croisières et produits dérivé. Notons que le bpa a reculé de 7% sur un an, à 1,63USD, tout en dépassant les attentes du marché fixées à 1,57USD.

Les chiffres économiques du jour

L'expansion du secteur manufacturier américain s'est accentuée en janvier, à en croire l'indice des directeurs d'achat (PMI) calculé par S&P Global. Ce dernier s'est établi à 52,4 après 51,8 en décembre 2025 et reste au-dessus du seuil des 50 points qui marque la frontière entre contraction et progression de l'activité. La production manufacturière a augmenté à son rythme le plus élevé depuis mai 2022, mais les nouvelles commandes n'ont progressé qu'à un rythme modeste, les exportations ayant constitué une source de faiblesse de la demande.

L'indice PMI manufacturier de l'ISM (Institute for Supply Management) est passé en janvier de 47,9 à 52,6, là où le consensus ciblait 48,5. En repassant au-dessus du seuil des 50 points, il renoue ainsi avec la croissance et se situe à un niveau inédit depuis le mois d'août 2022.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Devon Energy

Devon Energy et Coterra Energy ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de fusion dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Ce regroupement donnera naissance à un opérateur de schiste de premier plan à forte capitalisation, soutenu par un portefeuille d'actifs premium stratégiquement situés dans le bassin du Delaware.

Lockheed Martin

L'avionneur annonce avoir livré le premier système radar Sentinel A4 à l'armée US afin de soutenir les premières phases d'intégration dans la National Capital Region (NCR), qui couvre Washington et ses environs. Cette livraison marque une avancée importante dans le renforcement de la défense aérienne et antimissile du territoire national. Le radar va être intégré et testé avec les systèmes existants, en amont d'une décision de lancement de la production à plein régime attendue plus tard en 2026.