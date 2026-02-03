 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dopé à l'IA, Publicis tire son épingle du jeu en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 03/02/2026 à 08:05

( AFP / JOEL SAGET )

( AFP / JOEL SAGET )

Le géant français de la publicité Publicis a tiré son épingle du jeu en 2025 et dépassé ses attentes grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) au sein d'un secteur en recomposition.

Le revenu net du groupe (le chiffre d'affaires hors les coûts refacturables aux clients) a progressé de 4,2% à 14,5 milliards d'euros sur l'année, tandis que son bénéfice net est ressorti quasiment stable (-0,4%) à 1,65 milliard d'euros, selon des résultats dévoilés mardi.

En croissance organique, Publicis affiche une hausse de 5,6% en 2025, dépassant ses objectifs mais affiche des prévisions prudentes pour 2026 avec une fourchette comprise entre +4% et 5%.

A l'heure où le monde de la communication est frappé de plein fouet par la diffusion de l'IA, le géant français voit dans cette technologie "un accélérateur de croissance et de différenciation", a expliqué Arthur Sadoun PDG de Publicis, lors d'un échange avec la presse.

"Il y a tout ce débat sur :+est-ce que l'intelligence artificielle aide ou pénalise notre secteur?+ Chez Publicis, cela nous permet de gagner des parts de marché", a-t-il ajouté.

Le groupe a dépensé un milliard d'euros en 2025 pour des acquisitions ciblées dans les données, l'IA et l'influence et envisage la même enveloppe pour 2026.

Il a notamment acquis l'année passée les entreprises américaines Captiv8, spécialisée dans le marketing d'influence grâce à des outils d'intelligence artificielle et Lotame, spécialisée dans la gestion de données mais aussi Hepmil Media, agence d'influenceurs en Asie du Sud-Est ou encore BR Media, société de marketing d'influence et contenus en Amérique Latine.

En élargissant son offre de produits et services, et avec des technologies à base d'IA, Publicis a remporté en 2025 une quinzaine de nouveaux contrats avec des grands comptes comme Coca-Cola, LinkedIn, Mars et Nespresso, représentant en tout 8,2 milliards d'euros en 2025, a-t-il été précisé.

La croissance a notamment été tirée par les États-Unis (+5,4% à données constantes), l'Europe (+4,2%) et la région Asie Pacifique (+5,8%).

"Hors Publicis, le marché est en déclin", a noté M. Sadoun.

Son concurrent britannique WPP a connu une année catastrophique et a été rétrogradé à la Bourse de Londres en raison de performances décevantes.

L'américain Omnicom, qui a avalé Interpublic Group of Companies (IPG), a lui affiché des résultats contrastés plusieurs trimestres de suite.

Publicis prévoit de proposer à ses actionnaires une hausse de 4,2% de son dividende à 3,75 euros par action au titre de l'exercice 2025.

Dividendes
IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
86,3800 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marjan Rintel à Los Angeles, aux États-Unis, le 17 mai 2023. ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Transport aérien: la directrice générale de KLM reconduite
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.02.2026 08:18 

    La directrice générale de KLM, Marjan Rintel, a été reconduite à son poste pour un second mandat de quatre ans, ont annoncé lundi soir la compagnie aérienne néerlandaise et sa maison mère, le groupe Air France-KLM. Mme Rintel, dont la première nomination avait ... Lire la suite

  • siège d'Amundi (Crédit: / Amundi)
    A suivre aujourd'hui... Amundi
    information fournie par AOF 03.02.2026 08:18 

    (AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% ... Lire la suite

  • Logo d'Amundi à l'extérieur du siège de la société à Paris
    Amundi dépasse les attentes au T4, les clients se diversifient face au dollar
    information fournie par Reuters 03.02.2026 08:14 

    par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen ‍soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en ... Lire la suite

  • Elon Musk à Davos, le 22 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SpaceX absorbe xAI au moment où Elon Musk cherche des milliards pour ses ambitions spatiales
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.02.2026 08:10 

    SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, va absorber xAI, son entreprise d'intelligence artificielle qui développe le robot IA Grok et le réseau social X, a annoncé lundi le multimilliardaire, en pleine opération pour lever les milliards nécessaires à ses ambitions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank