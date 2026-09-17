Wall Street en hausse : la chute des cours du pétrole offre un répit après la hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,61%, S&P 500 +1,06%, Nasdaq +1,59%

* Le conflit au Moyen-Orient entretient les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole

* L'exemption accordée par la SEC américaine pour le trading de jetons fait grimper les actions liées aux cryptomonnaies

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont bondi jeudi, le recul des cours du pétrole ayant amélioré le sentiment du marché, tandis que la première hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh soulignait l’engagement de la banque centrale à maîtriser l’inflation .

Cette décision de politique monétaire, qui a dissipé une source chronique d’inquiétude,a incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers leurs secteurs de prédilection. Les valeurs technologiquesont progressé, Nvidia NVDA.O et Amazon

AMZN.O gagnant chacune plus de 2%.

Ces hausses seront cruciales au cours de la seconde quinzaine de septembre, mois historiquement faible pour les actions, l’indice de référence S&P 500 .SPX ayant perdu 1, 7% depuis le début du mois.

"Pour les actions, le message est clair. Le début d’un cycle de hausse des taux peut entraîner de la volatilité, mais celle-ci ne signifie pas nécessairement la fin d’un marché haussier", a déclaré Brett Mitstifer, directeur des investissements de la banque privée et de la gestion de patrimoine chez Flagstar Bank.

"Si ce cycle reste modéré, les investisseurs disciplinés devraient considérer les perturbations du marché comme des occasions d’améliorer la qualité de leur portefeuille, et non comme des raisons d’abandonner complètement le risque."

À 11h42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 316,52 points, soit 0,61%, à 51.778,04, le S&P 500 .SPX gagnait 80,05 points, soit 1,06%, à 7.631,86, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 411,57 points, soit 1,59%, à 26.390,96.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a progressé de plus de 1% à 2.891,45, malgré sa plus grande sensibilité aux taux d'intérêt.

Cependant, la Fed a averti que de nouvelles hausses pourraient s’avérer nécessaires dans les mois à venir pour maîtriser l’inflation. L’incertitude quant au niveau que pourraient atteindre les taux d’intérêt devrait entretenir la volatilité des actions et des obligations dans les semaines à venir.

Selon le FedWatch du CME, les opérateurs estiment à près de51% la probabilité d’une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion de la banque centrale, en octobre, contre environ 44% il y a un jour.

Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a également reculé, ce qui a quelque peu soulagé la pression sur les actions. Des rendements élevés sur les bons du Trésor américains sans risque réduisent généralement l'attrait des actions.

Huitdes onze principaux secteurs du S&P 500 affichaient des hausses. Le secteur des services publics .SPLRCU a mené la danse avec un bond de 1%.

L’indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY est resté stable et s’apprêtait à enregistrer sa quatrième journée consécutive dans le rouge.

LE PÉTROLERECULE, LES RISQUES AU MOYEN-ORIENTPERSISTENT

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de plus de 2% à 103,43 dollars. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain

CLc1 ont chuté d’environ 2% à 100,66 dollars.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont progressé après que l’autorité américaine de régulation des marchés financiers a annoncé une exemption de cinq ans pour la transaction d’actions tokenisées. Robinhood HOOD.O et Circle Internet Group CRCL.N ontrespectivement progressé d’environ 3% et 4%, tandis que Coinbase COIN.O a gagné 3%.

Les actions des entreprises de néocloud ont progressé, Nebius NBIS.O et IREN IREN.O gagnant chacune environ 2%. Nebius a annoncé qu’elle augmenterait les tarifs de location à l’utilisation pour certaines puces Nvidia à compter du 1er octobre.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 4% après avoir annoncé son intention de lever des capitaux via des émissions d’actions et d’obligations convertibles.

Fluence Energy FLNC.O a chuté de plus de 14% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026.

Les sociétés minières aurifères ont progressé suite à une hausse de 2% du cours de l'or. L'ETF VanEck Gold Miners GDX.N a gagné 3,5%.

Les titres en hausse ont été 2,9 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,03 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré46 nouveaux plus hauts et87 nouveaux plus bas.