Wall Street en hausse grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs ; les résultats financiers au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,7%

* 3M en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

* Danaher recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

* Trump prépare de nouveaux droits de douane à l'encontre de dizaines de pays, selon le Financial Times

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, le rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant contribué à détourner l'attention des inquiétudes liées aux nouveaux développements au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des grands groupes technologiques pour obtenir des indices sur l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle.

Les forces américaines ont lancé de nouvelles frappes dans le sud et l'ouest de l'Iran en représailles à la mort de soldats américains. Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs pour un cessez-le-feu de dix jours.

Les contrats à terme sur le Brent ont bondi à plus de 90 dollars le baril à la suite de ces frappes. O/R

Les valeurs des semi-conducteurs, récemment malmenées, ont mené la hausse. L’indice Philadelphia SE Semiconductor SOX.O a grimpé de 3,7%, enregistrant une hausse pour la deuxième journée consécutive.

L'indice a clôturé vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. Toutefois, cet indice des puces électroniques affiche une hausse de près de 72% depuis le début de l'année.

SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Micron Technology MU.O ont progressé de 7,7% à 10,2%.

Ces derniers temps, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi de fortes pressions, les investisseurs se demandant si la puissante remontée enregistrée cette année dans ce secteur n’était pas allée trop loin et s’interrogeant sur l’absence de rendements tangibles sur les investissements colossaux réalisés par les hyperscalers.

Sur l'indice de référence S&P 500 .SPX , le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a mené la hausse avec une progression de 1,3%.

« Les investisseurs doivent mettre en balance les résultats solides et la guerre en cours avec l’Iran », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

« Pour mettre fin à ce bras de fer, il faut que des géants du cloud comme Alphabet réaffirment leurs plans d’investissement. Une telle confirmation de la part des grands acteurs devrait permettre de mettre un frein à la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs. »

À 9h57 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 171,34 points, soit 0,33%, à 52.010,60, le S&P 500 .SPX gagnait 30,20 points, soit 0,41%, à 7.473,48 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 172,68 points, soit 0,68%, à 25.680,75.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se portera sur les résultats d'Alphabet GOOGL.O et d'Intel INTC.O , qui pourraient aider à déterminer si le secteur de l'IA dispose encore d'une marge de progression dans un contexte d'attentes de bénéfices élevées .

Pour ajouter à l’incertitude, le président Donald Trump a annoncé lundi l’instauration de droits de douane de 50% sur un large éventail de produits importés du Canada.

Le Financial Times a rapporté que Donald Trump devrait également imposer de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays dès cette semaine, son droit de douane mondial de 10% devant expirer vendredi.

Parmi les valeurs qui ont réagi en début de séance, l’action 3M MMM.N a progressé de 9,5% après que le géant industriel a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Danaher DHR.N a chuté de 13% après que l’entreprise spécialisée dans les sciences de la vie a revu à la baisse ses perspectives de croissance de son chiffre d’affaires principal et annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes dans son activité de biotechnologie.

L'indice MSCI MSCI.N a reculé de 11% après que le fournisseur d'indices a revu à la hausse ses prévisions de charges d'exploitation pour l'ensemble de l'année, malgré un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également subi des pressions après que Morgan Stanley a abaissé ses notations et ses objectifs de cours pour certaines d’entre elles.

Adobe ADBE.O , Intuit INTU.O , Workday WDAY.O et Salesforce CRM.N ont reculé de 1,5% à 2,6%.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un rapport de 1,19 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,47 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 64 nouveaux plus bas.