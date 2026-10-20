Wall Street en hausse grâce au rebond des valeurs du secteur de la santé et à la baisse des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,22 %, S&P +0,70 %, Nasdaq +0,59 %

* 3M renforce son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* L'action GM recule alors que ses prévisions de bénéfices annuels s'avèrent inférieures aux estimations des analystes

* Halliburton progresse grâce à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les valeurs du secteur de la santé ayant atteint un niveau record et la baisse des cours du pétrole ayant redonné confiance aux investisseurs, tandis que les marchés continuaient de se stabiliser après la vague de ventes de la semaine dernière, tirée par le secteur technologique.

Le Brent s'échangeait en baisse de 1,3 %, inversant la tendance après avoir atteint plus tôt dans la journée son plus haut niveau depuis près de cinq mois. O/R

La plupart des valeurs du S&P 500 ont progressé, les secteurs de la santé .SPXHC et de la finance .SPSY enregistrant respectivement une hausse de 1,8 % et 1 %.

Le secteur de l’énergie a enregistré les plus fortes baisses, tandis que le recul d’environ 2 % de Meta Platforms

META.O a entraîné le secteur des services de communication

.SPLRCL à la baisse.

Le marché a prolongé le rebond de lundi, lorsque le S&P 500

.SPX et le Nasdaq .IXIC ont grimpé, les investisseurs profitant de la baisse des valeurs technologiques pour acheter après la forte correction de la semaine dernière, alimentée en partie par les inquiétudes concernant l’endettement de CoreWeave

CRWV.O et le coût du financement du développement de l’IA.

Les actions liées à l’IA sont restées stables ou ont progressé mardi, après avoir affiché une faiblesse lors des échanges avant l’ouverture. CoreWeave affichait en dernier lieu une hausse de 1,6 %, tandis que l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , baromètre du secteur des puces électroniques, progressait de 0,4 %.

“On observe une certaine vigueur chez certaines valeurs de grande capitalisation et au sein du Dow Jones, ce qui contribue en quelque sorte à tirer l’indice global vers le haut”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

“Les inquiétudes concernant la situation du secteur des semi-conducteurs persistent et les titres liés à l’IA sont en baisse, mais dans l’ensemble, le reste du marché connaît un rebond plutôt satisfaisant.”

Par ailleurs, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’IA Elice Group 0158S0.KQ a chuté de près de 30 % lors de son entrée en bourse , passant sous son prix d’introduction après que la société eut levé 201,1 milliards de wons (151,12 millions de dollars) lors de son introduction en bourse.

À 10 h 31 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 617,62 points, soit 1,22 %, pour atteindre 52 599,29. Le S&P 500 .SPX a gagné 53,99 points, soit 0,70 %, à 7 744,72, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 154,58 points, soit 0,59 %, à 26 585,47.

Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels de cette semaine pour savoir si les entreprises pourront maintenir une forte croissance face à des risques macroéconomiques croissants.

Les résultats trimestriels de SpaceX SPCX.O et de Netflix

NFLX.O sont attendus mardi après la clôture du marché, tandis que les poids lourds Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O devraient publier les leurs mercredi.

Steel Dynamics STLD.O a reculé de 1 % après que le sidérurgiste a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre .

L'action General Motors GM.N a chuté de 5,3 % après que le constructeur automobile a annoncé des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes des analystes .

3M MMM.N a progressé de 5,3 % après que la société a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données AMZN.O , et qu’elle avait émis un bon de souscription à l’intention d’une filiale d’Amazon pour l’achat d’actions ordinaires de 3M d’une valeur de plus de 521 millions de dollars. Le conglomérat industriel a également revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

La société d'évaluation du crédit Equifax EFX.N a bondi de 9,6 % après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes.

Les titres en hausse ont été 3,55 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,45 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 26 nouveaux plus hauts et 183 nouveaux plus bas.