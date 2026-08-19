Wall Street en hausse grâce à la baisse des taux d'intérêt ; Moderna tire les valeurs du secteur de la santé vers le haut

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* Le secteur de la santé tire le S&P 500 à la hausse

* Moderna s'envole après que son vaccin contre le mélanome a atteint ses objectifs d'essai

* Target, Lowe's et Estée Lauder progressent après la publication de leurs résultats

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Avinash P

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère hausse mercredi, la baisse des rendements des obligations d’État ayant stimulé l’appétit pour le risque, tandis que la forte remontée du titre du fabricant de vaccins Moderna a entraîné le secteur de la santé à la hausse.

Les investisseurs n’ont guère réagi au compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , qui a révélé une inquiétude grandissante concernant l’inflation, « plusieurs » responsables étant prêts à relever les taux d’intérêt. « Beaucoup » ont déclaré qu’une hausse des taux serait nécessaire si l’inflation ne revenait pas à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

Mais au lendemain d’un pic du rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR , qui avait atteint son plus haut niveau depuis 2007, ce rendement a reculé mercredi, tout comme celui des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR . Ces évolutions font suite à l’annonce par le Trésor américain de son intention de doubler le volume des opérations de rachat destinées à soutenir la liquidité des obligations à long terme.

« Les investisseurs enclins au risque tentent de s’accrocher à la bouée de sauvetage lancée par le secrétaire au Trésor Bessent », a déclaré Carol Schleif, stratège en chef des marchés chez BMO Private Wealth, soulignant que les actifs plus risqués, notamment les valeurs technologiques de premier plan, avaient subi des ventes massives ces derniers jours en raison de la hausse des rendements obligataires.

Les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et à la hausse de l’inflation avaient propulsé mardi les rendements obligataires mondiaux à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Mme Schleif a indiqué que les investisseurs étaient soulagés par le soutien du gouvernement, car la hausse des taux « pourrait potentiellement avoir un impact sur le secteur de l’IA », les entreprises technologiques ayant émis des titres de dette et des actions et utilisé leurs propres liquidités pour financer la construction de centres de données destinés à l’IA.

Toutefois, les indices boursiers ont vu leurs gains s’amenuiser au fil de la séance. Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors, a déclaré que les investisseurs avaient probablement pris quelques bénéfices après le rebond initial, ajoutant que l’annonce de la matinée « ne signifie pas que la question à plus long terme de la hausse des taux soit écartée ».

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 18,15 points, soit 0,24 %, pour clôturer à 7 709,91 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 40,08 points, soit 0,15 %, à 26 331,09. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 123,94 points, soit 0,23 %, pour atteindre 53 467,34.

L'action Moderna MRNA.O a bondiaprès que la société a annoncé que son traitement personnalisé contre le cancer à base d'ARNm, développé en collaboration avec Merck MRK.N , avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d'un essai clinique de phase avancée. L'action Merck MRK.N a également bondi, enregistrant la plus forte hausse parmi les valeurs phares du Dow Jones.

La remontée de Modernaa entraîné dans son sillage d’autres valeurs du secteur de la santé, telles que Novavax NVAX.O et les actions de BioNTech cotées aux États-Unis BNTX.O .

Le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC a fortement rebondi, atteignant un niveau record et apportant la plus forte contribution à l’indice de référence parmi ses 11 principaux secteurs d’activité. L’indice biotechnologique du Nasdaq .NBI a également bondi.

Les valeurs du secteur des technologies de l’information du S&P 500 .SPLRCT ont reculé au cours de la séance, les valeurs des semi-conducteurs étant en tête des baisses.

Toutefois, l'action Marvell Technologies MRVL.O a grimpé après l'annonce de sa participation au développement des puces sur mesure très demandées de Google et de l'octroi au géant de la recherche d'une option d'achat sur une participation potentielle de 12,2 milliards de dollars.

Marvell a été l’un des rares titres en hausse au sein de l’indice volatil des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX , qui a clôturé en baisse. Les actions d’Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, sont restées pratiquement inchangées au cours de la séance.

L'action Target TGT.N a progressé après que le distributeur a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel . L'action Lowe's LOW.N a progressé même après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel , et l'action Estée Lauder EL.N a bondi après que le fabricant de cosmétiques a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse, alors que l'évolution de la situation au Moyen-Orient reste incertaine. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'aucune transactions n'était en cours avec l'Iran et a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l'affirmation de l'Iran selon laquelle le détroit restait fermé à la navigation.