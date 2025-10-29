Wall Street en hausse avant la Fed, Nvidia dépasse les 5.000 milliards de dollars

Un investisseur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,64%, l'indice Nasdaq avançait de 0,75% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,40%.

"Nous allons tous avoir les yeux rivés sur beaucoup de choses, mais la réunion de la Fed est sans aucun doute l'un des événements les plus importants de la journée", commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

L'issue de la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine ne semble faire aucun doute: les analystes attendent unanimement une baisse de taux d'un quart de point de pourcentage, la deuxième de l'année.

Mais la conférence de presse que tiendra Jerome Powell, le patron de l'institution, "sera le théâtre de l'action", selon M. Hogan.

"Le président de la Fed devra expliquer comment le FOMC parvient à une décision sur les taux en l'absence de données gouvernementales (en raison de la paralysie budgétaire, ndlr), ce qui n'est pas une tâche facile", relève Art Hogan.

Les investisseurs souhaitent "avoir le sentiment qu'une nouvelle baisse de 25 points de pourcentage est prévue" pour la prochaine réunion en décembre, note de son côté Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La décision de la Fed est attendue pour 18H00 GMT, la prise de parole de Jerome Powell une demi-heure plus tard.

En parallèle, le secteur technologique continue de briller.

Le mastodonte américain des puces électroniques Nvidia est devenu mercredi la première entreprise au monde à franchir le cap symbolique des 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière, preuve de l'appétit accru pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Vers 13H55 GMT, le titre de Nvidia prenait 4,91% à 210,90 dollars.

Sa trajectoire boursière est sans commune mesure à Wall Street: Microsoft et Apple , les deux autres plus importantes capitalisations mondiales, dépassent tout juste les 4.000 milliards de valorisation.

La place américaine est aussi dynamisée par une journée très chargée en résultats d'entreprises, représentant un quart de la capitalisation boursière du S&P 500, qui seront connues mercredi, selon Art Hogan.

Le spécialiste des engins de construction Caterpillar (+12,29% à 588,93 dollars) s'envolait, porté par un troisième trimestre supérieur aux attentes grâce à une hausse de ses ventes.

L'entreprise a aussi précisé le coût attendu des droits de douane pour son exercice 2025, qui devrait se situer entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars.

Le constructeur aéronautique américain Boeing (-2,77% à 217,10 dollars) était sanctionné pour sa perte nette de 5,34 milliards de dollars au troisième trimestre, plus lourde qu'attendu par les marchés du fait d'une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur son programme 777X, très en retard.

Le site de création et de commerce électronique Etsy (-8,32% à 68,56 dollars) chutait après l'annonce d'un changement à sa tête, son patron Josh Silverman ayant choisi de passer les rênes de la société à partir de 2026.

