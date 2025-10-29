Le siège de la BCE à Francfort. (Crédit: BCE)

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, en amont de la réunion de la BCE qui se tiendra demain.

"La BCE devrait maintenir son taux directeur inchangé demain. Aucune nouvelle baisse n'est prévue pour cette année ni pour l'année prochaine.

Concrètement, cette réunion ne comporte pas beaucoup d'enjeux, car depuis sa dernière réunion, la BCE n'a reçu que peu d'informations nouvelles.

L'inflation est conforme à l'objectif et les pressions désinflationnistes se sont atténuées grâce à la baisse récente de l'euro.

L'incertitude politique en France pèse sur la croissance de la zone euro, mais pas suffisamment pour pousser la BCE à assouplir davantage sa politique pour le moment.

Les indices PMI de ce mois-ci sont rassurants à cet égard, l'Allemagne compensant la faiblesse observée en France.

La BCE se trouve donc actuellement dans une position confortable et il faudrait soit une forte accélération des pressions désinflationnistes, soit un effondrement de la croissance pour qu'elle envisage de changer de cap.

Nous pensons donc que la BCE maintiendra sa politique actuelle au cours des trois prochains mois.

Toutefois, selon nous, la BCE devrait éviter de se concentrer excessivement sur l'inflation à l'avenir.

Si la BCE entend soutenir la reprise cyclique en cours, elle devrait envisager une stratégie de baisse des taux plus agressive".