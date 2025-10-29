 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 220,00
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

500 millions d'euros réinjectés par Kretinsky ? Casino dément "catégoriquement"
information fournie par AOF 29/10/2025 à 18:02

(AOF) - Le groupe Casino dément catégoriquement dans un communiqué l’information selon laquelle Daniel Kretinsky aurait "réinjecté 500 millions d’euros dans les comptes du distributeur". Le distributeur a donc souhaité réagir après l’article publié ce jour par Olivier Dauvers intitulé "Casino : Kretinsky réinjecte de l’oxygène". Casino publiera demain après bourse son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

, 1 er groupe de proximité en France, 2 ème en e-commerce non-alimentaire, créé en ;

- Chiffre d’affaires de 8,96 Mds€, réalisé à 48 % par Monoprix, 17 % par Franprix, 17 % par Proximité Casino et 14 % par l’e-commerce non-alimentaire sous la marque Cdiscount ;

- Patrimoine immobilier de 0,9 Md€ ;

- Ambition : après le changement d’actionnariat et la restructration financière de l’hiver 2024, définition de 4 enjeux majeurs : pérennisation du choix de commerce de proximité en France et de la notoriété des marques, capitalisation sur les formats premium et de proximité, modularité des actifs immobiliers, croissance via les nouvelles offres de produits et services et les partenariats avec les acteurs de l’innovation et les experts du digital ;

- Capital contrôlé à 53,73 % par France Retail Holdings, consortium regroupant Daniel Kretinsky, actionnaire majoritaire, ainsi que Fimalac (Ladreit de Lacharrière) et le fonds britannique Attestor ;

- Laurent Pietraszewski préside le conseil de 7 administrateurs, Philippe Palazzi étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage sur Monoprix, Franprix et les enseignes de proximité- Vival, Spar, Le Petit Casino, Sherpa, exploités à 91 % en gérance ou franchise,

- ouverture de magasins concentrée sur l’Ile-de-France et les axes rhodanien et méditerranéen,

- digitalisation des accès à l’offre via les applications, les sites marchands des enseignes les partenaires -Amazon Prime Now, Microsoft, UberEats, Deliveroo, Ocado…- et les services en magasin -shop & go, click & collect, livraison à domicile…,

- monétisation des actifs immobiliers -offre de stockage pour les particuliers, création de data centers, programmes de co-promotion… ;

- Stratégie environnementale :

- Bilan restructuré en avril 2024 (1,4 Md€ de dettes nettes) en voie de renforcement par cession d’actifs

=/ Défis /=

- Condition de cession des actifs français restant à vendre après la sortie des filiales sud-américaines : 463 super et hypermarchés rachetés d’ici la fin du 3 ème trimestre par Auchan, Carrefour et Les Mousquetaires ;

- Développement des diversifications : les solutions market place Oktopia, les services énergie et cloud avec Green Yellow ;

- Exécution du business plan 2024-28 (1,6 Md€ d’investissements de rénovation sur la période) visant pour :

- 2024 : 12 Mds€ de revenu, 1 % de marge opérationnelle et un flux de trésorerie des opérations négatif de 578 M€,

- 2028 : chiffre d’affaires de 11,5 Mds€, marge opérationnelle de 8 % et flux de trésorerie des opérations de 517 M€ :

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,3876 EUR Euronext Paris -3,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

