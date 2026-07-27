Wall Street en hausse après la trêve entre les États-Unis et l'Iran ; l'attention se porte désormais sur la Fed et les résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,9 %, S&P 500 +0,6 %, Nasdaq +0,6 %

* Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent; les valeurs énergétiques reculent

* Décision de la Fed attendue mercredi

* Les investisseurs attendent les résultats des sociétés du “Mag 7”

* Baker Hughes en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi après la trêve conclue entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a stimulé l’appétit pour le risque à l’approche d’une semaine marquée par la publication de résultats financiers majeurs, de données économiques et d’une décision sur les taux d’intérêt.

Un large éventail de titres sensibles aux prix de l'énergie a progressé. United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N ont respectivement gagné 3,3 % et 2,2 %. Les opérateurs de croisières Royal Caribbean RCL.N et Carnival CCL.N ont respectivement grimpé de 1,9 % et 3,6 %.

La chute de 6,7 % du prix du Brent LCOc1 , à 90,37 dollars le baril, a pesé sur les actions des entreprises du secteur de l’énergie. Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N ont chacune reculé d’environ 2 %.

Les marchés ont clôturé la semaine dernière dans la tourmente, sous l’effet de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs craignant que le conflit n’alimente de nouvelles pressions sur les prix à l’approche de la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi.

Malgré l'annonce d'une trêve dans les attaques ce week-end, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est resté faible, l'Iran continuant de contrôler cette voie navigable stratégique.

La Fed, quant à elle, n’a donné que peu d’indications sur les perspectives de politique monétaire depuis l’arrivée de Kevin Warsh à sa présidence. Les investisseurs s’attendent à ce que les taux restent inchangés cette semaine, mais anticipent une hausse d’ au moins 25 points de base dans le courant de l’ année, selon les données compilées par LSEG.

“La Fed ne va pas agir cette semaine. Il serait difficile de justifier une hausse sur la base d’un pic à court terme des cours du pétrole”, a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale. Cet indicateur d’inflation privilégié par la Fed sera probablement déterminant pour façonner les anticipations du marché concernant les taux d’intérêt plus tard dans l’année.

À 9 h 57 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 489,98 points, soit 0,94 %, à 52.437.23, le S&P 500 .SPX a gagné 40,53 points, soit 0,55 %, à 7.452.51 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 144,57 points, soit 0,59 %, à 25.120.40.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, a grimpé de 1,5 %, tandis que l'indice de volatilité CBOE .VIX a reculé de 0,75 point à 17,85.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a mené la hausse du S&P 500, avec une progression de 2,2 %, Alphabet

GOOGL.O ayant gagné 3 %. L’indice des engrais et produits chimiques agricoles .SPLRCCHFA a reculé de 1,7 %, CF Industries CF.N et Dow DOW.N ayant chacune perdu environ 3,2 %.

Les résultats des sociétés du “Magnificent Seven” — Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O et Apple

AAPL.O — mettront encore davantage à l’épreuve le secteur de l’IA cette semaine. Toutes ces valeurs à très forte capitalisation ont progressé d’environ 1 % chacune.

Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O ont renforcé les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises financées par l’endettement.

Les valeurs du secteur des puces électroniques, très volatiles, ont affiché des résultats mitigés ces derniers temps, le leader du secteur , Nvidia NVDA.O , reculant d’environ 2 %. Les débuts fulgurants du fabricant chinois de puces CXMT Corp 688825.SS ont laissé entrevoir une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

Le Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a perdu environ 7 % par rapport à son plus haut historique, tandis qu’au début du mois, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a confirmé qu’il se trouvait en “marché baissier” depuis fin juin.

On parle de “correction technique” lorsqu’un indice clôture à 10 % en dessous de son plus haut récent, tandis qu’une baisse de 20 % est qualifiée de “marché baissier”.

Parmi les autres titres en vue, la société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a progressé de 8,6 % après avoir annoncé dimanche un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes .

Les titres en hausse ont été 3,18 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,43 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 69 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas.