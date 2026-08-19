Wall Street en hausse après la correction du secteur technologique, dans un contexte de baisse des rendements ; Moderna s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,22 %, S&P 500 +0,37 %, Nasdaq +0,26 %

* Moderna s'envole après que son vaccin contre le mélanome a atteint ses objectifs cliniques

* Target en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

(Dernières informations à l’ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices boursiers américains se sont redressés mercredi après une chute liée au secteur technologique lors de la séance précédente, les rendements des obligations d’État ayant reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies et les investisseurs ayant évalué une série d’annonces d’entreprises.

L'action du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O a plus que doublé après que sa thérapie anticancéreuse personnalisée à base d'ARNm, développée en collaboration avec Merck MRK.N , a réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d'un essai clinique de phase avancée.

Merck MRK.N a bondi de 9,6 %, tirant vers le haut l’indice Dow Jones des valeurs vedettes.

Les autres sociétés biotechnologiques ont également progressé: Novavax NVAX.O a gagné 6,8 %, tandis que les actions de BioNTech BNTX.O cotées aux États-Unis ont bondi de 17,5 %. Le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC a progressé de 2,7 % pour atteindre un niveau record et a été le plus grand gagnant de l’indice de référence.

Marvell Technologies MRVL.O a bondi d’environ 9 % après que le fabricant de puces a accordé à Google GOOGL.O un bon de souscription lui permettant d’ acquérir une participation d’une valeur d’environ 12,18 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Broadcom AVGO.O a reculé de plus de 4 % à la suite de cette transaction, pesant sur l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX , qui a reculé de 0,7 %. Les valeurs technologiques de l’indice de référence S&P 500 .SPLRCT ont reculé de 0,4 %, limitant ainsi les gains du marché.

Les valeurs technologiques de premier plan ont subi une forte pression à la vente mardi, les rendements des titres d’État ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies , sur fond d’inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et à la situation géopolitique qui ont malmené le marché obligataire.

Le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis 2007 après que le Trésor américain a annoncé qu’il allait doubler le volume des opérations de rachat destinées à soutenir la liquidité des obligations à long terme, ce qui a stimulé l’appétit pour le risque. Il s’établissait en fin de séance à 5,209 %.

« La plupart des entreprises technologiques sont évaluées principalement sur la base des prévisions de bénéfices futurs et, lorsque les taux d’intérêt remontent, ces prévisions perdent de leur valeur et les actions s’apprécient moins », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 9h36 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 119,94 points, soit 0,22 %, à 53.463,34, le S&P 500 .SPX gagnait 28,48 points, soit 0,37 %, à 7.720,24 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 67,17 points, soit 0,26 %, à 26.356,89.

Les investisseurs ont également examiné de près les résultats trimestriels des enseignes de distribution afin d’évaluer la santé de la consommation aux États-Unis.

Target TGT.N a progressé de 3,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , tandis que Lowe’s LOW.N a gagné 1,8 % malgré une révision à la baisse de ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires .

Estée Lauder EL.N a bondi de plus de 14 % après que le fabricant de cosmétiques a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street.

Walmart WMT.O , référence du secteur de la grande distribution, doit publier ses résultats trimestriels jeudi.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré qu'aucune négociations n'était en cours avec l'Iran et a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l'affirmation de l'Iran selon laquelle le détroit restait fermé à la navigation.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,2 %, atteignant leur plus haut niveau depuis près de trois semaines.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié plus tard dans la journée, sera analysé afin de mieux cerner les perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs tablent actuellement sur au moins une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed d’ici fin 2026. Les probabilités d’une hausse dès septembre ont toutefois considérablement diminué suite aux données modérées sur l’inflation publiées la semaine dernière.

Les résultats solides de plusieurs secteurs, notamment de certains géants de l’IA, ont propulsé le S&P 500 et le Dow Jones à des niveaux records en début de mois, mais des doutes subsistent quant à la capacité des dépenses massives en IA à produire des résultats tangibles à court terme.

Les titres en hausse ont été 3,97 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,35 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux plus hauts et 29 nouveaux plus bas.