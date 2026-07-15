Wall Street en hausse alors que les résultats sont au centre de l'attention ; PayPal bondit après l'annonce d'une offre publique d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,4 %, S&P 500 +0,3 %, Nasdaq +0,4 %

* BlackRock et Morgan Stanley en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé mercredi, les données sur l’inflation des prix à la production, plus faibles que prévu, et une vague de résultats d’entreprises ayant soutenu le moral des investisseurs, tandis que PayPal a bondi à l’annonce d’une offre de rachat de 53 milliards de dollars.

Les bons résultats des grandes banques, pour la deuxième journée consécutive, ont contribué à maintenir une ambiance optimiste pour la saison des résultats du deuxième trimestre. L'indice du secteur financier du S&P 500 .SPSY a gagné 0,6 %.

BlackRock BLK.N a vu son titre progresser de 7,1%, après que le gestionnaire d'actifs a dépassé les prévisions de bénéfices , tandis que Morgan Stanley MS.N a également dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre. Son titre a progressé de 0,6%.

« Les grandes banques continuent de démontrer la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises américaines. La bonne santé des banques est généralement un signe positif pour l’économie dans son ensemble », a déclaré Charlie Anderson, vice-président senior chez UBS Wealth Management.

PayPal Holdings PYPL.O a bondi de près de 14% après que des sources ont indiqué à Reuters que la société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l'acquérir pour 60,50 dollars par action — ce qui représente une prime d'environ 28% par rapport à son cours de clôture de mardi.

Sur l’indice de référence S&P 500 .SPX , neuf des onze secteurs étaient dans le vert, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD menant la danse.

La saison des résultats s’accélère à un moment crucial pour les actions. Le S&P 500 a grimpé de plus de 10% cette année et se trouve à deux doigts de son plus haut historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception liée aux résultats des entreprises.

LES PRIX À LA PRODUCTION S'AFFADISSENT

Les données publiées mercredi ont montré que l’indice des prix à la production pour la demande finale avait reculé de manière inattendue de 0,3% en juin, alors que les prévisions tablaient sur une stabilité, renforçant ainsi les signes d’un ralentissement de l’inflation avant la récente escalade du conflit au Moyen-Orient. Ce rapport fait suite aux données de mardi sur l’inflation des prix à la consommation , plus faibles que prévu, qui ont tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale.

« La Fed ne fournissant que peu d’indications sur sa politique monétaire future, chaque publication sur l’inflation entraîne une volatilité accrue des anticipations de taux », a déclaré Charlie Ripley, gestionnaire de portefeuille chez Allianz Investment Management.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment désormais à environ 12% la probabilité d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, contre près de 41% avant la publication de l’IPC.

Ce mercredi marque le deuxième jour de la déposition du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, devant le Congrès . Warsh a déclaré mardi aux législateurs qu’un seul chiffre ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

À 9 h 55 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 190.64 points, soit 0,36%, à 52.698,91, le S&P 500 .SPX gagnait 23.82 points, soit 0,30%, à 7.566,51 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 113.40 points, soit 0,43%, à 26.220,41.

Les tensions géopolitiques sont également restées au centre de l’attention après que les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes contre l’Iran, suite à la réimposition d’un blocus naval sur ses ports.

Elevance Health ELV.N a reculé de 8,6% malgré la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels , cette révision s'étant avérée inférieure aux attentes élevées des investisseurs.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,91 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,51 pour 1 au Nasdaq.