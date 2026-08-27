Wall Street en hausse alors que les prévisions de Nvidia rassurent

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, au lendemain de la publication après-clôture des résultats de Nvidia, dont les prévisions solides pour le trimestre actuel ont rassuré les investisseurs sur la solidité de la demande pour l'intelligence artificielle (IA) et profité au secteur technologique.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,20%, ou 105,56 points, à 53.569,44 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 55,29 points, soit 0,72%, à 7.730,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 411,16 points (1,57%) à 26.541,35 points.

Nvidia, poids lourd de l'IA, a battu les attentes de Wall Street au deuxième trimestre et communiqué des prévisions pour le trimestre actuel supérieures aux estimations, renforçant la théorie que la croissance du secteur va se poursuivre. Le titre du groupe a grimpé de 8,7%.

Les résultats de Nvidia "montrent que le boum de l'IA n'est pas à court de demande (...), bien que réaliser une telle croissance devient plus coûteux et plus exigeant en capital", a commenté Lale Akoner, stratégiste de marché chez eToro.

Dans une note publiée dans la journée, Morgan Stanley a déclaré que la prévision de Nvidia d'une croissance de 70% de son chiffre d'affaires en 2027 était bien supérieure à la hausse anticipée par la firme financière (52%) et que le consensus était plus proche des 40%.

Nvidia a prévenu qu'une pénurie de composants destinés à la production de puces mémoire pourrait nuire au rythme de croissance de l'industrie.

Le secteur des semiconducteurs dans son ensemble a enregistré des gains lors de la séance du jour, tandis que les technologies de l'information .SPLRCT ont connu la plus forte hausse (3,4%) parmi les secteurs majeurs du S&P-500, pour la plupart dans le rouge à la clôture.

Si les résultats et prévisions de Nvidia ont ravivé l'optimisme, "tous les secteurs n'étaient pas invités à la fête", a nuancé Charlie Ripley, stratégiste senior chez Allianz Investment Management, citant des "vents contraires" tels que "les taux d'intérêt élevés, les tensions géopolitiques et le commerce mondial, entre autres".

Les prix du pétrole ont augmenté après que le Wall Street Journal, citant des sources au fait de la question, a rapporté que le président américain Donald Trump n'avait pas l'intention de restaurer le protocole d'accord signé en juin avec l'Iran.

En cette fin de semaine, les regards des investisseurs sont désormais essentiellement tournés vers le symposium de Jackson Hole, lors duquel le président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, doit s'exprimer vendredi. Vont être scrutés de quelconques indices sur la position de la banque centrale américaine après les récentes données sur l'inflation et à propos des démarches du département du Trésor pour atténuer la hausse des rendements obligataires.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle, publié mercredi, a effacé une partie de l'optimisme généré plus tôt ce mois-ci par le rapport sur les prix à la consommation.

Deux responsables de la Fed ont exprimé jeudi leurs préoccupations à propos des pressions sur les prix, déclarant de nouveau être prêts à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Côté valeurs, à noter également, Salesforce CRM.N a bondi de 22,6% après avoir relevé ses prévisions annuelles, un pic inédit pour la firme sur une journée, et contribué grandement aux gains du Dow Jones. CrowdStrike CRWD.O a aussi revu à la hausse ses prévisions annuelles et progressé de 20,5%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)