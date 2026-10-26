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Wall Street en hausse alors que le dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Anthropic attire davantage l'attention sur le secteur de l'IA
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 15:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,45 %, S&P 500 +0,57 %, Nasdaq +0,46 %

* Les entreprises du secteur du « néocloud » reculent après les prévisions de Musk concernant une restructuration du marché

* Les géants du cloud Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Tesla atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois après la révision à la hausse de Barclays

(Mise à jour après l'ouverture des marchés, avec les commentaires des analystes)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé lundi, portés par la hausse des valeurs technologiques, tandis que les investisseurs évaluaient le dossier d’introduction en bourse d’Anthropic en ce début de semaine riche en résultats d’entreprises et en décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt.

Anthropic a révélé des pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d’affaires dans son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis, exposant son ambition de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale malgré les coûts élevés liés au développement de cette technologie.

Le laboratoire d’IA poursuit ses projets d’introduction en bourse alors même que le calendrier des introductions, autrefois très chargé à l’automne, s’est allégé, la volatilité des marchés incitant les entreprises à reporter leurs offres.

“C’est un environnement difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, pour déterminer exactement quand cette introduction en bourse aura lieu, mais les enjeux sont considérables, non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le secteur de l’IA”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, largement considérées comme parmi les grandes gagnantes du boom de l’IA, ont mené la hausse. L’indice plus large des puces électroniques de Philadelphie ( .SOX ) a progressé d’environ 1 % après quelques semaines mouvementées.

Le dépôt de dossier d’Anthropic intervient également à un moment où les investisseurs examinent de plus en plus attentivement le retour sur investissement des dépenses consacrées à l’IA. Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants de l’informatique Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront suivis de près afin de déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par une croissance.

Cet intérêt fait suite à un accueil mitigé réservé la semaine dernière aux résultats des méga-capitalisations liées à l’IA. Meta META.O a déçu ses investisseurs après avoir de nouveau revu à la hausse ses prévisions de dépenses annuelles en matière d’IA et annoncé son intention d’émettre de nouvelles actions pour financer ces dépenses, tandis que Tesla TSLA.O a également subi des pressions après la publication de ses résultats .

Meta a annoncé lundi qu’elle prévoyait de lever jusqu’à 95 milliards de dollars de capitaux propres pour financer son expansion liée à l’IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d’autres infrastructures. Son titre a clôturé en baisse de 1,8 %.

Le secteur de l’IA a été mis sous pression ce mois-ci, sur fond d’inquiétudes quant à la difficulté croissante de justifier des dépenses financées par l’endettement face à la hausse des coûts d’emprunt.

La société de néocloud CoreWeave a chuté de 2 % et Nebius a reculé de 4,8 % après qu’Elon Musk a déclaré dans un message sur X que les marchés avaient “pratiquement coupé tout accès au financement” aux entreprises ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d’IA, et qu’il avait prédit une consolidation du secteur du néocloud.

À 9 h 55 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 236,42 points, soit 0,45 %, à 52.451,58. Le S&P 500 .SPX a gagné 43,20 points, soit 0,57 %, à 7.666,88, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a légèrement progressé de 119,43 points, soit 0,46 %, à 26.074,96.

Le marché a affiché une bonne santé, 10 des 11 secteurs du S&P 500 terminant en hausse. Les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et de l’industrie .SPLRCI ont mené la hausse.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés. L'action Tesla

TSLA.O a bondi de 5,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois mois, après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer”.

Les cours du pétrole brut ont reculé après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de six mois. Dimanche, des médiateurs qatariens se sont rendus à Téhéran dans le cadre d’une initiative visant à apaiser les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis.

Par ailleurs, la décision de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, et une pause est largement anticipée après la hausse de septembre. Les opérateurs considèrent toujours qu’une hausse en décembre est tout à fait possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

L’indice des dépenses de consommation personnelles de septembre, indicateur d’inflation privilégié par la Fed, ainsi que le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, seront publiés jeudi.

Les investisseurs suivent également de près les élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,73 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,25 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 44 nouveaux plus hauts et 180 nouveaux plus bas.

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AMAZON.COM
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META PLATFORMS
630,5600 USD NASDAQ -1,88%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
NASDAQ 100 INDEX
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NASDAQ Composite
26 169,38 Pts Index Ex +0,82%
S&P 500
7 676,77 Pts CBOE +0,70%
S&P 500 INDEX
7 676,77 Pts CBOE +0,70%
TESLA
391,6200 USD NASDAQ +5,21%
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