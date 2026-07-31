Wall Street en hausse alors qu'Amazon apaise les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur les cours de l'après-midi)

* Amazon bondit alors que la croissance d'AWS apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA

* Apple recule alors que des problèmes d'approvisionnement assombrissent les perspectives

* S&P 500 +0,60%, Nasdaq +0,83%, Dow +0,54%

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street a progressé vendredi, porté par Amazon, dont les solides résultats trimestriels ont renforcé la confiance des investisseurs dans les valeurs liées à l’IA, tandis qu’Apple a reculé après avoir déçu les investisseurs avec ses résultats. Amazon.com AMZN.O a bondi de 15% après avoir affiché sa plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans. Ces résultats, associés à un rapport similaire publié mercredi par Microsoft MSFT.O , ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant d’éventuelles dépenses excessives liées aux centres de données dédiés à l’IA.

Les craintes que les investissements massifs dans les infrastructures d’IA ne mettent trop de temps à porter leurs fruits ont secoué les marchés mondiaux ce mois-ci et ont semé le doute quant aux entreprises qui ont été au cœur de la reprise de Wall Street ces dernières années.

"Certains craignaient que les dépenses d’Amazon ne soient que des investissements farfelus, voire irresponsables, mais Andy Jassy, directeur général, vient de dissiper ces craintes", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a progressé de 1,3%, mais il reste en baisse de plus de 20% par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin. L'action Apple AAPL.O a chuté de 9,6% après que la société a averti que des contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance, renforçant ainsi les craintes que les récentes hausses de prix de l'iPhone n'affaiblissent la demande des consommateurs.

La chute d’Apple a entraîné l’indice technologique S&P 500

.SPLRCT en baisse de 0,9%, malgré les hausses enregistrées par d’autres valeurs technologiques. Microsoft a progressé de 2,1%. Jeudi, le titre de la société avait bondi de plus de 15%, enregistrant sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis 2008, après avoir annoncé des prévisions de croissance du cloud supérieures aux attentes . Monolithic Power Systems MPWR.O a gagné 8,5% après avoir annoncé un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations .

Le S&P 500 a progressé de 0,60% à 7.482,42 points. Malgré la hausse du S&P 500, les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse .AD.SPX , dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le Nasdaq a gagné 0,83% à 25.331,65 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,54% à 52.492,51 points.

L'action SpaceX SPCX.O a reculé de 3% à 107,82 dollars et s'apprêtait à enregistrer sa plus faible clôture depuis son introduction en bourse retentissante en juin, lors de laquelle son cours avait été fixé à 135 dollars par action.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 48% par rapport à l'année dernière, les valeurs liées à l'IA représentant une grande partie de cette croissance.

Les solides prévisions de bénéfices et la récente baisse des cours des actions ont conduit le S&P 500 à se négocier à environ 20 fois les bénéfices attendus, soit juste au-dessus de sa moyenne sur dix ans de 19 fois, selon les données de LSEG.

Le S&P 500 est resté pratiquement inchangé en juillet, tandis que le Nasdaq a reculé d’environ 3%. Les deux indices affichent une hausse d’environ 9% depuis le début de l’année 2026.

L’indice S&P 500 à pondération égale .EWGSPC était en passe d’enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse, grâce à son exposition limitée aux valeurs phares liées à l’IA, qui ont sous-performé pendant la majeure partie de cette période. Trois responsables de la Réserve fédérale qui avaient exprimé leur désaccord lors de la réunion de politique monétaire de la Fed cette semaine, en faveur d’une hausse des taux d’intérêt, ont appelé vendredi à une action immédiate pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% fixé par la banque centrale américaine.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a progressé de 5,4 points de base à 4,28%, mais affiche une légère baisse sur la semaine. Selon le CME FedWatch , les marchés anticipent une probabilité de 65% d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, en baisse par rapport aux 82% enregistrés il y a une semaine, mais en légère hausse par rapport aux 63% de jeudi. Le registraire de noms de domaine GoDaddy GDDY.N a perdu 19% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts et trois nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 37 nouveaux plus hauts et 101 nouveaux plus bas.