Wall Street en demi-teinte, la technologie toujours au centre des préoccupations

Les principaux indices américains évoluent en ordre dispersé ce vendredi, alors que les valeurs technologiques continuent de cristalliser les inquiétudes des investisseurs. Le S&P 500 évolue ainsi à proximité de l'équilibre, tandis que le Dow Jones progresse de 0,4% et que le Nasdaq 100 recule de 0,9%.

Après une semaine marquée par le début de la saison des résultats trimestriels et plusieurs publications macroéconomiques, Tesla a dévoilé une nouvelle version de son Roadster, équipée de propulseurs inspirés des technologies spatiales et développés en collaboration avec SpaceX.

Les chiffres de l'inflation publiés cette semaine aux Etats-Unis ont par ailleurs ravivé les préoccupations macroéconomiques. Les prix à la consommation comme les prix à la production ont progressé davantage qu'attendu, confirmant que les tensions inflationnistes s'étendent désormais bien au-delà des seuls produits énergétiques. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité d'un maintien des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale atteint désormais 85,1%.

A l'occasion des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI), Kevin Warsh, président de la Fed, s'est gardé de donner des indications sur les prochaines décisions de la banque centrale américaine, tout en réaffirmant sa détermination à garantir la stabilité des prix. Certains observateurs ont néanmoins interprété ses propos comme un signal en faveur d'un statu quo monétaire ce mois-ci.

Sur le front des entreprises, CoreWeave, spécialiste des centres de données, poursuit sa dégringolade boursière et abandonne 8% en séance, pénalisé par les inquiétudes persistantes entourant son endettement.

Enfin, Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, a annoncé préparer le lancement de son service de transport par véhicules autonomes à Toronto.