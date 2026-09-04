Wall Street en baisse, s'inquiète d'un rapport sur l'emploi jugé trop bon

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sur la défensive vendredi après la publication de données sur l'emploi américain meilleures qu'attendu, qui laissent à la Réserve fédérale (Fed) le champ libre pour lutter contre l'inflation en réhaussant ses taux.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,40% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,15%. Seul le Nasdaq parvenait à grappiller 0,08%.

"Le rapport sur l'emploi du mois d'août vient bousculer les équilibres en matière de politique monétaire", assure Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Le chômage est resté bas le mois dernier aux Etats-Unis, à 4,1%, tandis que les embauches ont rebondi avec 162.000 créations nettes d'emplois, le triple de ce qu'attendaient les marchés.

Les créations d'emplois pour les mois de juin et juillet ont par ailleurs été révisées à la hausse, rapporte le service statistique du ministère américain du Travail.

"C'est certainement trop favorable pour que la Fed l'ignore", assure auprès de l'AFP Jack Ablin du gestionnaire de fortune Cresset, estimant qu'il "est pratiquement acquis que la Fed relèvera ses taux dans quelques semaines".

La banque centrale dispose d'un double mandat lui enjoignant à la fois de viser le plein emploi et maintenir la hausse des prix autour de 2% à long terme.

Les inquiétudes sur la santé du marché du travail écartées, elle peut donc se concentrer sur l'inflation, qui reste nettement au-dessus de sa cible.

"L'une des expressions déroutantes issues de Wall Street est qu'"une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle", et c'est exactement ce qui s'est produit ce matin", souligne Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Partagés la veille sur la décision que prendra la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre, les investisseurs sont désormais une majorité à anticiper une hausse de taux, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Une politique monétaire restrictive est généralement défavorable pour les entreprises, ce qui déplaît à Wall Street.

Dans ce contexte, vers 14H00 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 4,78%, contre 4,77% à la clôture la veille et 4,75% avant la publication du rapport du ministère du Travail.

Pour Chris Zaccarelli, "il n'est pas acquis que la Fed relèvera ses taux le 16 septembre", à l'issue de sa prochaine réunion, mais "les raisons de relever les taux d'intérêt (pour lutter contre l'inflation) sont nombreuses".

Les investisseurs prendront connaissance dans les prochains jours de nouveaux indicateurs sur le niveau de prix aux Etats-Unis. Mais ceux-ci ne s’appuieront sur les données d'août et ne comptabiliseront donc que partiellement la nouvelle flambée des prix du pétrole avec la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

Côté entreprises, l'équipementier sportif Lululemon Athletica plongeait de 17,16% à 100,87 dollars après avoir partagé ses prévisions pour le trimestre en cours, nettement en deçà des attentes. Le marché sanctionnait aussi des résultats décevants.

L'armurier Smith & Wesson (+0,31% à 12,87 dollars) était lui en petite hausse grâce à un trimestre supérieur aux estimations.

Nasdaq