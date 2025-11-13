Wall Street en baisse, prudence avant les indicateurs de l'après-"shutdown"

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones, qui a enregistré un record mercredi, perd 72,75 points, soit 0,15%, à 48.182,07 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 29,92 points, soit 0,44%, à 6.821,00 points.

Le Nasdaq Composite cède 152,19 points, soit 0,65%, à 23.254,27 points.

La tension est de retour sur les marchés avec un indice VIX qui grimpe de plus de 5%, au-dessus des 18 points, tandis que l'or se raffermit.

Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, dite "shutdown", mais de grandes divisions politiques subsistent et certaines données, retardées depuis 42 jours, pourraient ne jamais être publiées.

Le marché attendait notamment ce jeudi les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et ceux de la productivité aux Etats-Unis, mais ils n'ont pas été publiés. Des économistes estiment qu'il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour la publication des premiers indicateurs de l'après-"shutdown".

"Même si nous nous attendions à ce que de nombreuses données non publiées pendant l'arrêt des activités restent indisponibles, il y a des interrogations sur ce que donneront l'inflation et l'emploi une fois ces rapports de nouveau disponibles", résume Carol Schleif, stratège marchés chez BMO Private Wealth.

"Nous ne serions pas surpris de constater une certaine volatilité des marchés dans les semaines à venir, à mesure que les rouages gouvernementaux et les analyses économiques se remettent en marche", a-t-elle ajouté.

Aux valeurs, Cisco Systems bondit de 5%, le géant des équipements de réseaux ayant relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans un contexte de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

Toujours dans la "tech", les fabricants de puces mémoire comme Micron Technology (-1,13%), Western Digital (-6,05%) et Sandisk (-7,73%) sont délaissés après la publication des résultats de la société japonaise Kioxia Holdings.

Walt Disney plonge de 8,39% après avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, ce qui prend le pas sur l'annonce par le groupe d'une augmentation de 50% du dividende et d'un doublement de son programme de rachat d'actions.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)