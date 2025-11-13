La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels

(AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents les attentes. Le bénéfice net atteint 1,44 milliard de dollars, fort d'une croissance de 156% sur un an. Le chiffre d'affaires du géant du divertissement s'élève 22,5 milliards de dollars (-0,5%), quand le marché anticipait 22,8 milliards.
Le streaming a enregistré une belle percée (+8%), notamment grâce à un bond des abonnés à sa plateforme Hulu (+17%). Toutefois, la télévision linéaire poursuit son chemin de contraction, subissant un recul de 21% du résultat opérationnel à 391 millions de dollars.
Augmentation de 50% du dividende
Pour l'exercice 2026, Disney anticipe une croissance à deux chiffres du bénéfice ajusté par action et prévoit un investissement de 24 milliards de dollars dans les contenus, tant pour le divertissement que pour le sport.
En outre, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 1,50 dollar par action, contre 1 dollar auparavant, et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026.
Disney a indiqué que le successeur du PDG Bob Iger serait nommé au début de 2026.
