Wall Street en baisse, les puces et les banques pèsent

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini ‌en baisse mardi, alors que le secteur des semiconducteurs a subi de nouvelles pertes et après la publication ​de résultats trimestriels mitigés de plusieurs grandes banques américaines.

L'indice Dow Jones a cédé 0,35% à 51.670,10 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,02% à 7.805,45 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,15% à 27.204,38 points.

L'indice ​PHLX des semiconducteurs a terminé dans le rouge pour une cinquième séance consécutive, perdant 0,23% ce mardi et plus de 8% sur la période, même ​s'il demeure en hausse de 70% sur un an.

Ce nouveau ⁠repli a été alimenté par les commentaires du directeur général de Broadcom, Hock Tan, qui a comparé ‌lundi les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) à une forme de "paris au casino".

Des informations de presse faisant état d'avancées technologiques réalisées par CXMT, fabricant chinois de puces, ont par ailleurs mis ​en exergue les préoccupations sur la concurrence ‌accrue dans le secteur.

Plusieurs grandes banques américaines, qui ont lancé la saison des ⁠résultats trimestriels, ont connu une séance délicate.

Citigroup a cédé 5,6% et Goldman Sachs a perdu 0,2% après avoir pourtant battu les attentes de bénéfice au troisième trimestre. Wells Fargo a chuté de 3,1%.

JPMorgan Chase, qui a publié un ⁠bénéfice inférieur au consensus, ‌a alterné gains et pertes avant de s'établir au final en baisse de 0,9%.

Selon des ⁠données LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à une hausse de plus de 30% des chiffres d'affaires des entreprises ‌du S&P-500 au troisième trimestre, en grande partie grâce aux groupes technologiques liés à l'IA.

Ces prévisions ⁠solides compensent l'inquiétude à propos de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, ⁠du bond des rendements obligataires ‌et de l'inflation.

"Beaucoup d'investisseurs se sentent un peu soulagés que les marchés regardent davantage vers les résultats et moins ​vers le marché des obligations, moins vers les prix élevés ‌du pétrole, moins vers les taux d'intérêt élevés", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans l'Oklahoma.

Parmi les ​secteurs majeurs du S&P-500, les soins de santé ont décliné de 1,3%, plombés notamment par les pertes enregistrées par Johnson & Johnson en dépit de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

A noter également, côté valeurs, Micron Technology ⁠a perdu 3,6% tandis que Broadcom a gagné 0,7%.

Bumble a bondi de près de 57% après un accord pour devenir privé pour un montant de 1,3 milliard de dollars.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones ​et le S&P ..

(version française Jean Terzian)