Argentine: inflation en léger regain en septembre, perspectives FMI de croissance revues à la baisse

( AFP / ALEJANDRO PAGNI )

L'inflation en Argentine a connu un léger regain en septembre, tout en restant contenue sous le seuil des 2%, mais sur fond de prévisions de croissance revues à la baisse pour l'année en cours par le Fonds monétaire international (FMI).

En septembre, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 1,9%, venant après 1,7% en août - l'indice le plus bas depuis 14 mois - et 2,1% en juillet, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique (Indec) publiés mardi.

L'inflation cumulée depuis janvier atteint 23,6%, et celle sur douze mois 33,4%, un chiffre en interannuel relativement stable, légèrement au-dessus de 33%, depuis plus d'un an.

La maîtrise, du moins la forte décélération, de l'inflation est l'un des succès majeurs du président ultralibéral Javier Milei, au pouvoir depuis décembre 2023. L'inflation était alors de 161% en interannuel.

"Être aujourd'hui en-dessous de 2%, est un bon chiffre par rapport à la situation d'où l'on vient", a commenté mardi le porte‑parole présidentiel Adrian Ravier.

Mais ce freinage s'est fait au prix d'une drastique austérité budgétaire, au lourd impact sur l'emploi - avec plus de 300.000 emplois perdus entre privé et public -, sur la consommation et l'activité, hormis les mines, les hydrocarbures et l'agroalimentaire.

Le FMI, dans ses prévisions actualisées dévoilées mardi, a fortement revu à la baisse ses prévisions de croissance 2026 pour l'Argentine, à 2,1%, contre 3,5% dans ses dernières projections de juillet.

En 2025, le pays, troisième économie d'Amérique latine, avait connu une croissance de 4,4%, selon l'Indec.

Cette révision du FMI est liée à "la moindre activité (...) observée au cours du troisième trimestre" et à un "affaiblissement de la demande intérieure dans un contexte de conditions financières domestiques toujours restrictives et de transformation structurelle en cours de l'économie argentine", a souligné Petya Koeva-Brooks, directrice adjointe du département recherche du Fonds.

Le FMI prévoit un redressement de la croissance au dernier trimestre, et 3,5% pour 2027. Le gouvernement Milei table, lui, sur 4%.

Le regain d'inflation en septembre est en partie dû, selon l'Indec, aux postes de l'eau, électricité, gaz, secteurs qui ont vu leurs subventions progressivement taries sous l'administration Milei.