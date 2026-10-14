Galderma va racheter ZO Skin Health pour 1,5 milliard de dollars

Le logo de Galderma. (Crédits: Adobe Stock)

Le spécialiste de la dermatologie a signé un accord en vue d'acquérir tout le capital de ZO Skin Health, une marque de soins de la peau distribuée par des médecins, auprès de ses actionnaires, notamment des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et la famille Obagi. Cette transaction, entièrement en numéraire, valorise l'entreprise à 1,5 milliard de dollars et ne devrait pas avoir d'incidence sur le bénéfice par action de l'entreprise.

La transaction est soumise aux ajustements d'usage et sera financée par une combinaison de réserves de trésorerie existantes et de financements bancaires. La clôture est prévue au quatrième trimestre 2026 ou début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles. Galderma prévoit d'augmenter ses investissements commerciaux au cours de la première année suivant l'acquisition afin de renforcer les bases d'une reprise de la croissance à partir de la deuxième année suivant la clôture.

330 MUSD de revenus annuels pour la société californienne

Cette opération devrait avoir un effet légèrement dilutif sur la marge d'EBITDA "core" du Groupe en 2027 et permettre d'atteindre une marge globalement comparable à la moyenne du Groupe à partir de 2028. Elle devrait également s'inscrire dans la ligne de l'engagement de Galderma en faveur d'une notation de crédit solide de catégorie "investment grade". Fondée par le Dr Zein Obagi et dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, ZO Skin Health propose plus de 40 produits et distribue ses produits par l'intermédiaire de plus de 16 500 points de vente (médecins, spas médicaux et boutiques en ligne) dans plus de 40 pays. Elle a enregistré un chiffre d'affaires net d'environ 330 millions de dollars au cours des douze derniers mois clos en juin 2026.

Galderma a déclaré que cette acquisition renforce son portefeuille de soins dermatologiques, qui comprend notamment les marques Cetaphil et Alastin. Le portefeuille de ZO Skin Health, axé sur des protocoles à base de rétinol et d'acides, vient compléter l'offre d'Alastin, qui repose sur des peptides et s'adresse aux phases pré et post-intervention.