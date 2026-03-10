Wall Street en baisse, les investisseurs surveillent les tensions entre les États-Unis et l'Iran

* Indices en baisse: Dow 0,52%, S&P 500 0,39%, Nasdaq 0,15%

* Les valeurs du voyage reculent après les commentaires de Hegseth et de Caine

* Bunge progresse après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont reculé mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence après les commentaires de responsables américains suggérant une escalade de la guerre au Moyen-Orient qui a fait grimper les coûts énergétiques et alimenté les craintes inflationnistes.

Le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth et le général Dan Caine ont laissé entendre que les frappes contre l'Iran s'intensifiaient, un jour après que le président Donald Trump a déclaré qu'il voyait une fin plus rapide du conflit que son précédent calendrier de quatre à cinq semaines.

Les prix du brut et du gaz naturel ont prolongé leur baisse après les commentaires de M. Trump, s'éloignant de la barre inquiétante des 120 dollars le baril, alors même que l'Iran a déclaré qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région.

Les producteurs d'énergie du Moyen-Orient n'ont pas encore repris leur production à grande échelle et les coûts de transport devraient rester élevés pendant un certain temps.

"Hier, le ton était plus optimiste sur le fait qu'il s'agirait d'un événement militaire plus rapide et aujourd'hui, le secrétaire à la défense a fait allusion au fait qu'au moins pour aujourd'hui, la situation s'intensifie. Les marchés font donc une pause dans cette sorte de rallye optimiste qu'ils ont eu dans le sillage du commentaire du président Trump hier," a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Les valeurs du voyage, qui ont supporté le plus gros de la chute depuis le début de la guerre, ont glissé mardi, avec un indice qui suit les compagnies aériennes de passagers

.SPLRCALI en baisse de plus de 2%, tandis que les compagnies de croisière Carnival CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont chuté de 1,8% chacune.

La hausse des prix du brut depuis le début du conflit a ravivé les inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine pourrait sombrer dans la stagflation et compliquer le travail de la Réserve fédérale, alors que les données suggèrent également un affaiblissement du marché du travail.

Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ont intégré une baisse potentielle des taux de 25 points de base vers le mois de septembre.

À 09:58 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 249,15 points, ou 0,52%, à 47 491,65, le S&P 500 .SPX a perdu 26,28 points, ou 0,39%, à 6 769,71 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 33,24 points, ou 0,15%, à 22 662,71.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, était en baisse de 0,68 point à 24,82.

Neuf des 11 secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, avec l'énergie .SPNY et les financières .SPSY en baisse de plus de 1% chacune.

Les pertes globales de Wall Street, depuis le début de la guerre, ont été contenues, les valeurs technologiques .SPLRCT ayant rebondi, ce qui en fait le secteur le plus performant du S&P 500 .SPX ce mois-ci avec un gain de 1,3 %.

Les fabricants de puces ont progressé mardi, SanDisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O augmentant respectivement de 3 % et 5 %, ce qui a permis de limiter les pertes sur le Nasdaq.

Deux rapports sur l'inflation attendus dans le courant de la semaine seront examinés de près pour savoir comment l'inflation se comportait avant le conflit au Moyen-Orient, bien qu'il soit peu probable qu'ils reflètent la récente hausse des coûts de l'énergie et de l'expédition.

Bunge BG.N a gagné 1,6 % après que la société agroalimentaire a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses bénéfices augmentent pour atteindre au moins 15 dollars par action d'ici 2030 et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

L'assureur santé Centene CNC.N a chuté de plus de 10% après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2026.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N , attendus plus tard dans la journée, et scruteront tout signe de dépenses en IA alimentées par la dette. Les actions de la société ont baissé de 1 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,36 contre 1 sur le NYSE, et de 1,03 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et quatre nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux sommets et 47 nouveaux creux.