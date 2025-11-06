Wall Street en baisse, entraînée par la technologie sur fond d'inquiétudes concernant les valorisations et l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'après-midi)

*

Indices en baisse: Dow 0,58%, S&P 500 0,76%, Nasdaq 1,37%

*

Les actions liées à l'IA montrent la dépendance du marché à la technologie, l'indice SOX en baisse de 1,6%

*

Challenger rapporte une hausse de 183,1% des licenciements, le pire mois d'octobre depuis deux décennies

*

DoorDash glisse après un chiffre d'affaires trimestriel raté

par Stephen Culp

Les actionsaméricaines ont baissé jeudi, s'approchant de leurs plus bas niveaux en deux semaines, avec une reprise de la chute des valeurs technologiques de mardi, alors que les investisseurs sont confrontés à une incertitude économique croissante et à des valorisations tendues. Les trois principaux indices boursiers américains ont de nouveau chuté en raison des inquiétudes liées à l'inflation des prix des actions, en particulier des actions dynamiques liées à l'intelligence artificielle.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 1,6 %.

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont été à l'origine de la hausse de ces derniers mois qui a poussé les indices à atteindre une série de records, de sorte que la faiblesse du secteur a été un rappel brutal de la dépendance de Wall Street à l'égard de la technologie .

"Nous avons traversé une période de gains très rapides, qui ont été étroitement concentrés sur des titres individuels", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie. "Nous assistons actuellement à une oscillation entre les valeurs à forte volatilité et les valeurs sûres à faible volatilité

"Ces deux catégories vont littéralement d'un côté à l'autre depuis quelques semaines", a ajouté M. Green.

Alors que la fermeture du gouvernement persiste, les acteurs du marché doivent faire face à une pénurie d'indicateurs économiques tandis que la Réserve fédérale américaine , qui se fie aux données, évalue la nécessité de nouvelles réductions des taux d'intérêt à court terme . En l'absence de sources gouvernementales, d'autres sources du secteur privé ont pris le relais. Jeudi, le cabinet de reclassement de cadres Challenger, Gray & Christmas a indiqué que les entreprises avaient annoncé une hausse mensuelle de 183,1 % des licenciements , ce qui constitue le pire mois d'octobre depuis plus de vingt ans. La réduction des coûts et les efforts liés à l'IA figurent parmi les principales raisons invoquées par les entreprises. Par ailleurs, la société d'analyse de la main-d'œuvre Revelio Labs a montré que l'économie américaine a perdu 9 100 emplois le mois dernier , le gouvernement étant à l'origine de la majeure partie du déclin.

"Les licenciements annoncés par Challenger se sont révélés décevants, ce qui laisse penser que le marché du travail s'affaiblit plus rapidement et plus fortement que la Fed ne semble en être consciente", a déclaré M. Green.

Cela a conduit à une réévaluation de la baisse des taux d'intérêt de décembre, dont Powell a laissé entendre qu'elle faisait l'objet d'un débat lors de son dernier discours

Mercredi, la Cour suprême des États-Unis a entendu les arguments sur la question de savoir si les droits de douane du président Donald Trump, qui perturbent le marché, représentaient un excès de pouvoir présidentiel.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 273,71 points, soit 0,58%, à 47 037,29, le S&P 500 .SPX a perdu 51,43 points, soit 0,76%, à 6 744,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 321,15 points, soit 1,37%, à 23 178,65.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été le plus pénalisant, avec une baisse de 2,0%. Le secteur de l'énergie .SPNY a connu la plus forte hausse en pourcentage.

La saison des bénéfices du troisième trimestre approche de sa dernière ligne droite, avec 424 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 83 % ont dépassé les estimations de Wall Street, selon les données les plus récentes du LSEG.

Les analystes s'attendent désormais à une croissance des bénéfices du S&P 500 de 16,8 % en glissement annuel, au total, pour la période juillet-septembre. Cela représente une amélioration significative par rapport à la croissance annuelle de 8,0 % que les analystes prévoyaient au début du trimestre, selon LSEG. DoorDash DASH.O a chuté de 16,0 % après que la société de livraison ait annoncé un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street en raison de l'augmentation des dépenses. Le fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux attentes , et ses actions ont chuté de 35,7%. Snap SNAP.N a bondi de 11,7 % après que la société de médias sociaux a battu les estimations de revenus du troisième trimestre et a annoncé un partenariat avec Perplexity AI. Marvell Technology MRVL.O a progressé de 2,3 % après que Bloomberg arapporté que SoftBank a exploré un rachat potentiel de la société.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,77 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 118 nouveaux sommets et 181 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 367 titres ont augmenté et 3 224 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,36 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 21 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux plus hauts et 216 nouveaux plus bas.