Wall Street en baisse alors que la "tech" pèse et les obligations grimpent

Un trader travaille à la Bourse de New York

par Sinéad Carew et Shashwat Chauhan

La Bourse de ‌New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli de titres technologiques, alors que ​les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient ont porté les rendements obligataires à des niveaux records depuis des années et alimenté les craintes sur les coûts d'emprunt et l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 116,38 ​points, à 53.343,40 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 53,30 points, soit 0,69%, à 7.691,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté ​de 355,20 points (1,33%) à 26.289,71 points.

L'impasse diplomatique entre les ⁠Etats-Unis et l'Iran, qui ont, selon le président américain Donald Trump, stoppé leurs négociations, a fait ‌grimper les prix du pétrole.

Par effet boule de neige, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans s'est établi à un pic depuis 2007, tandis que ​les bons à 10 ans ont ‌atteint un niveau sans précédent depuis janvier 2025.

Les fabricants de semi-conducteurs ont ⁠plongé, les investisseurs s'étant détournés du secteur au profit de valeurs refuge.

"C'est un peu un effet domino", a commenté Burns McKinney, gestionnaire de portfolio chez NFJ Investment Group. "Les négociations (entre Washington et Téhéran) s'arrêtent. Donc les prix ⁠du pétrole augmentent. Cela ‌laisse anticiper une inflation plus élevée, et donc les rendements obligataires progressent".

"A chaque fois ⁠que les obligations sont en hausse, les titres technologiques sont souvent impactés de manière disproportionnée", a-t-il ajouté.

Parmi ‌les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies de l'information ont subi mardi la plus forte ⁠baisse de la séance, avec un repli de 1,9%. A l'inverse, l'énergie ⁠a pris 1,8%, profitant de ‌la hausse des prix du pétrole.

Nvidia, en recul de 2,3%, et Micron Technology, qui a chuté de ​7%, ont lourdement pesé sur le S&P-500.

D'autres titres technologiques, ‌comme Sandisk et Western Digital, ont terminé nettement dans le rouge.

Les investisseurs se sont tournés vers des secteurs dits défensifs, comme les ​soins de santé, en hausse de 1,6%.

Considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, l'indice de volatilité de CBOE a progressé pour s'établir à un pic de deux semaines.

Les investisseurs attendent ⁠notamment cette semaine la publication des résultats trimestriels de Walmart ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

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(version française Jean Terzian)