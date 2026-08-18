Wall Street en baisse alors que la "tech" pèse et les obligations grimpent

par Sinéad Carew et Shashwat Chauhan

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli de titres technologiques, alors que les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient ont porté les rendements obligataires à des niveaux records depuis des années et alimenté les craintes sur les coûts d'emprunt et l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,22%, ou 116,38 points, à 53.343,40 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 53,30 points, soit 0,69%, à 7.691,76 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 355,20 points (1,33%) à 26.289,71 points.

L'impasse diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran, qui ont, selon le président américain Donald Trump, stoppé leurs négociations, a fait grimper les prix du pétrole.

Par effet boule de neige, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR s'est établi à un pic depuis 2007, tandis que les bons à 10 ans US10YT=RR ont atteint un niveau sans précédent depuis janvier 2025.

Les fabricants de semi-conducteurs ont plongé, les investisseurs s'étant détournés du secteur au profit de valeurs refuge.

"C'est un peu un effet domino", a commenté Burns McKinney, gestionnaire de portfolio chez NFJ Investment Group. "Les négociations (entre Washington et Téhéran) s'arrêtent. Donc les prix du pétrole augmentent. Cela laisse anticiper une inflation plus élevée, et donc les rendements obligataires progressent".

"A chaque fois que les obligations sont en hausse, les titres technologiques sont souvent impactés de manière disproportionnée", a-t-il ajouté.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies de l'information .SPLRCT ont subi mardi la plus forte baisse de la séance, avec un repli de 1,9%. A l'inverse, l'énergie .SPNY a pris 1,8%, profitant de la hausse des prix du pétrole.

Nvidia NVDA.O , en recul de 2,3%, et Micron Technology

MU.O , qui a chuté de 7%, ont lourdement pesé sur le S&P-500.

D'autres titres technologiques, comme Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , ont terminé nettement dans le rouge.

Les investisseurs se sont tournés vers des secteurs dits défensifs, comme les soins de santé .SPXHC , en hausse de 1,6%.

Considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, l'indice de volatilité de CBOE .VIX a progressé pour s'établir à un pic de deux semaines.

Les investisseurs attendent notamment cette semaine la publication des résultats trimestriels de Walmart WMT.O ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)