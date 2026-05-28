Wall Street efface ses pertes, le pétrole brut réduit ses gains suite à des informations faisant état de progrès vers un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

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* Le prix du brut progresse alors que le détroit d'Ormuz reste fermé

* Le PIB américain est révisé à la baisse, les commandes de biens d'équipement reculent de manière inattendue

* Les anticipations de hausse des taux de la Fed augmentent alors que les données sur l'inflation américaine s'avèrent supérieures à l'objectif

* Le dollar s'affaiblit face à l'euro et au yen

(Mises à jour à l'ouverture des marchés américains) par Stephen Culp

Les actions américaines ont rebondi jeudi et les actions européennes ont réduit leurs pertes suite à des informations faisant état d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à prolonger le cessez-le-feu et à entamer des négociations, après que les deux pays se sont livrés à des frappes aériennes.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont effacé leurs pertes antérieures, tandis que les actions européennes, bien qu'elles se soient éloignées de leurs plus bas de la séance , sont restées en forte baisse.

L'accord , rapporté par Axios, doit encore être approuvé par le président américain Donald Trump, et intervient après que l'Iran a pris pour cible une base aérienne américaine au Koweït et que les États-Unis ont frappé ce que Washington a décrit comme un complexe de drones iraniens près du détroit d'Ormuz.

Le président Trump avait auparavant rejeté les informations selon lesquelles Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de compromis. Une série de données économiques a montré que la croissance du PIB américain au premier trimestre a été plus lente que prévu initialement, que le taux d'épargne a chuté à son plus bas niveau depuis juin 2022, que l'inflation a continué de s'accélérer et que les nouvelles commandes de biens d'équipement de base – un baromètre des projets de dépenses des entreprises – ont chuté de manière inattendue.

La combinaison d’un PIB faible et d’une accélération de la hausse des prix place la Réserve fédérale américaine, désormais présidée par Kevin Warsh, face à un dilemme concernant la politique monétaire de la banque centrale.

« Ce que les chiffres indiquent aujourd’hui, c’est tout simplement que nous sommes confrontés à un problème de stagflation, et c’est un gros problème pour la Fed », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. « Nous avons une croissance qui n’est pas très forte et une inflation en hausse, ce qui suggère qu’une hausse des taux d’intérêt de la Fed est de plus en plus probable, contrairement à une baisse des taux. »

.DJI L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 50,09 points, soit 0,10 %, à 50.594,19, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 18,40 points, soit 0,24 %, à 7.538,76 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 53,37 points, soit 0,21 %, à 26.731,28.

Les actions européennes ont chuté, les tensions entre les États-Unis et l'Iran pesant sur le moral des investisseurs et assombrissant les espoirs d'une réouverture à court terme du détroit d'Ormuz, dont la fermeture à long terme pourrait menacer la santé de l'économie mondiale. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,02 point, soit 0,00 %, à 1.122,26. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,48 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 12,20 points, soit 0,49 %. L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a perdu 11,71 points, soit 0,67 %, pour s'établir à 1.727,42.

Les cours du pétrole ont progressé malgré les informations faisant état de progrès dans les pourparlers de paix, sur fond de craintes persistantes d'une escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le brut américain CLc1 a progressé de 1,22 % à 89,72 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 95,22 dollars le baril, en hausse de 1 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé au cours de la journée à la suite de l'annonce d'un éventuel accord provisoire entre Washington et Téhéran. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a baissé de 1,6 point de base à 4,465 %, contre 4,481 % mercredi en fin de séance. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,6 point de base, passant de 5,011 % mercredi soir à 4,9948 %. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 0,8 point de base à 4,025 %, contre 4,033 % mercredi en fin de séance. Le dollar s'est légèrement affaibli face à l'euro et au yen à la suite de ces rapports économiques globalement décevants. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,23 % à 99,07, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,2 % à 1,1647 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,14 % à 159,29. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 3,11 % à 72.828,83 $. L'ethereum ETH= a baissé de 3,63 % à 1.985,39 $. Les cours de l'or ont récupéré une partie de leurs pertes antérieures après la publication des données sur l'inflation aux États-Unis et les informations faisant état d'une prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

GCc1 L' XAU= de l'or au comptant a reculé de 0,01 % à 4.456,53 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain a progressé de 0,15 % à 4.454,90 dollars l'once.