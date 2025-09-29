Wall Street : du vert malgré la probabilité d’un « Shutdown » dès mercredi

(AOF) - Bien orientés vendredi, les indices américains devraient poursuivre sur leur lancée, malgré la perspective d’un « Shutdown » dès mercredi aux États-Unis. L’absence d’accord entre les parlementaires et le président américain pourrait conduire à la fermeture de certaines administrations fédérales et pourrait retarder la publication de données macro-économiques. Donald Trump doit toutefois rencontrer, dans la journée, des élus démocrates et républicains pour trouver une solution. En attendant, à l’ouverture, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 sont attendus sur des gains allant de 0,52 à 0,73%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note favorable. Les investisseurs ont été rassurés par les données sur l'indice PCE qui sont ressorties conformes aux attentes. La hausse des prix a atteint 2,7% sur un an contre 2,6% en juillet. Ces données interviennent alors que la Fed a décidé de baisser ses taux la semaine passée pour la première fois depuis 2024. Le moral des ménages s'est dégradé en septembre. Le Dow Jones a progressé de 0,65% à 46247 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,44% à 22484 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se concentreront à 16h sur la publication des promesses de ventes de logements en août aux États-Unis.

Les valeurs à suivre

Electronics Arts

Electronic Arts a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs composé de PIF, Silver Lake et Affinity Partners. La transaction sera effectuée entièrement en numéraire et valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars. Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'action le 25 septembre dernier. La transaction devrait permettre au développeur et producteur de jeux vidéo d'accélérer sa croissance et son innovation.

Johnson & Johnson

Johnson & Jonhson a annoncé l'approbation par les autorités sanitaires américaines (FDA) de Tremfya, pour le traitement des enfants atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie, et du rhumatisme psoriasique actifs chez les enfants de six ans et pus, pesant au moins 40 kg. La décision de la FDA intervient après les résultats d'une étude révélant que des enfants traités avec Tremfya obtenaient des taux élevés d'éclaircissement cutané par rapport au placebo après 16 semaines de traitement.

Lockheed Martin

Sikorsky, une société du groupe Lockheed Martin a remporté un contrat de 10,855 milliards de dollars auprès de la marine américaine pour la construction d'un maximum de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion destinés au Corps des Marines des États-Unis sur une période de cinq ans. Il s'agit de la plus importante commande jamais enregistrée pour cet appareil.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum est en discussion pour vendre sa division chimique OxyChem dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 10 milliards de dollars, selon un rapport du Financial Times publié dimanche. Cette entreprise pétrolière et gazière américaine devrait annoncer l'accord dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, rapporte le quotidien économique et financier britannique, citant deux personnes familières avec le dossier.