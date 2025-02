Wall Street: du vert à perte de vue, S&P à 0,05% du record information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - La séance a failli être historique à Wall Street (après l'avoir été pour la plupart des places européennes qui pulvérisent des records absolus) et il n'a manqué que trois points au S&P500 (+1,04%) pour battre son record du 23 janvier (6.115 ce soir contre 6.118).



Il n'a manqué que 0,05% à l'indice phare, malgré les 80% de composantes du 'S&P' qui clôturent dans le vert et les 11 secteurs sur 11 qui finissent positifs.



Les 'technos' et semiconducteurs s'imposent largement en tête du classement et le Nasdaq-100 archi-domine avec +1,43% : l'indice inscrit sa seconde meilleure clôture de l'histoire avec un score de 22.030 contre 22.096 le 16 décembre dernier. Et il aurait pu battre ce record si les résultats d'Airbnb et Roku (+14% après clôture) avaient été publiés en début de séance.



A noter le puissant rebond de Tesla (+5,8%) qui met à mal les vendeurs à découvert, ou encore les +6,1% d'ARM, les +4,5% de Micron, les +2% d'Apple, mais c'est Applovin avec +24% (après ses brillants résultats de la veille au soir) qui s'impose en tête du 'S&P'.



L'optimisme revient en force après la déception du 'CPI' la veille : les imaginations s'enflamment avec l'espoir de l'entame d'un processus de paix entre Russie et Ukraine.



Des pourparlers directs entre Trump et Poutine se dessinent en Arabie Saoudite, sans les Européens... et même Zelensky aura du mal à occuper un strapontin. L'avenir de l'Ukraine semble se dessiner sans lui car les 'audits' sur les sommes versées à son pays par les Etats-Unis risquent de lui coûter très cher politiquement.



Au-delà des facteurs géopolitiques, les marchés ont découvert de nouvelles 'stats' témoignant de la robustesse du marché du travail et de la persistance de pressions inflationnistes sous-jacentes.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs aux Etats-Unis s'est maintenue à 3,5% le mois dernier en données brutes, et n'a que peu ralenti (-0,1 point à 3,4%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué plus fortement que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, avec un recul de -7.000 à 213.000 (le consensus tablait sur 217.000 inscriptions). C'est cohérent avec le NFP publié par le Département du Travail vendredi dernier avec un chômage est retombé à 4%, après 4,1% le mois précédent.



Côté obligataire, l'embellie est également spectaculaire : le '10 ans' efface les +10 points de base observés la veille suite à la publication d'un 'CPI' (-11 pbs vers 4,532%). Le '30 ans' US efface également les +9 pbs de la veille à 4,735%.



Et comme les taux se détendent, l'or repart de l'avant et grimpe vers 2.958$ l'once, inscrivant un nouveau sommet historique de clôture.



Pour résumer cette séance de jeudi : du vert à perte de vue, toutes classes d'actifs confondues.





