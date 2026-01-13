 Aller au contenu principal
Wall Street digère l'inflation et les résultats d'entreprises
information fournie par AFP 13/01/2026 à 16:10

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sans direction claire mardi, digérant des chiffres d'inflation légèrement meilleurs qu'attendu pour le mois de décembre, sur fond de nouvelle saison de résultats trimestriels.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,55%, l'indice Nasdaq prenait 0,10% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,07%).

Publié mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) "a été légèrement meilleur que prévu" et "cela indique que l'inflation n'est pas un facteur qui joue en notre défaveur", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Les Etats-Unis ont terminé 2025 avec une inflation en décembre de 2,7% sur un an, un rythme stable par rapport à novembre et en amélioration par rapport à décembre 2024 (2,9%).

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie) s'est établie à 2,6% alors que les marchés tablaient sur 2,8%.

"Il s'agit seulement d'une petite victoire, mais c'est une bonne nouvelle pour un marché qui espère voir se poursuivre la désinflation afin d'encourager la Fed (banque centrale américaine, ndlr) à continuer de baisser ses taux", remarque Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour le moment, les investisseurs tablent sur deux réductions des taux d'intérêt en 2026, selon l'outil de veille CME FedWatch. Un assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait à 4,17% contre 4,19% à la clôture la veille.

Côté entreprises, la place new-yorkaise rentre cette semaine dans une nouvelle saison de résultats.

La banque américaine JPMorgan Chase (-1,49% à 319,66 dollars) a lancé le mouvement, publiant mardi des résultats contrastés au quatrième trimestre 2025, marqués par un recul de son bénéfice net à cause d'une charge liée à la reprise annoncée récemment de la gestion de la carte bancaire Apple Card.

En revanche, le chiffre d'affaires a progressé sur un an grâce à l'attitude des consommateurs et à la bonne santé des entreprises.

D'autres établissements bancaires doivent publier leurs performances financières dans les prochains jours, dont Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines reculait (-2,53% à 69,23 dollars) malgré des résultats en hausse et un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre 2025, à 16 milliards de dollars.

Le groupe a annoncé dans le même temps une commande de 60 appareils 787 au constructeur américain Boeing (+1,73% à 243,95 dollars), dont 30 en option.

"Les investisseurs se concentreront principalement sur les résultats financiers des entreprises technologiques, en particulier sur les dernières informations concernant le retour sur investissement attendu dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA)", observe dans une note David Morrison, de Trade Nation.

Sam Stovall, lui, s'attend une augmentation d'environ 7% des bénéfices des entreprises d'une année à l'autre. "Je ne serais pas surpris si, une fois de plus, les bénéfices dépassaient les estimations", ajoute-t-il.

BANK OF AMERICA
55,070 USD NYSE -0,17%
BOEING CO
243,410 USD NYSE +1,52%
CITIGROUP
117,815 USD NYSE +0,12%
JPMORGAN CHASE
316,474 USD NYSE -2,49%
MORGAN STANLEY
184,660 USD NYSE -1,03%
S&P GLOBAL
538,700 USD NYSE -1,07%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

